Diputados: pases, rupturas y presión del Gobierno para quedarse con la primera minoría

La Libertad Avanza suma aliados y apunta a desplazar al peronismo como primera minoría en diputados, elemento clave para el control el rumbo legislativo.

En la antesala de la sesión preparatoria de este miércoles, el Gobierno redobló la presión para intentar consolidarse como la primera minoría en la Cámara de Diputados.

Ese movimiento no es menor, definir quién ocupa ese lugar resulta crucial para negociar la distribución de cargos en las comisiones, el terreno donde realmente se decide el ritmo del Congreso.

El oficialismo quedó a un paso de ese objetivo, obtener la primera minoría, luego de los recientes pases políticos, como la incorporación de los santafesinos Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini a La Libertad Avanza, sumada al ingreso de la bullrichista Lorena Petrovich en reemplazo de Silvia Lospennato (quien finalmente asumirá su banca en la Legislatura porteña) elevó el número de diputados libertarios a 94, acercándolos al universo que hoy retiene Unión por la Patria.

El bloque que preside Germán Martínez contaba con 98 legisladores tras las elecciones del 26 de octubre, pero comenzó a desmoronarse antes de iniciar el nuevo período parlamentario. La salida del tucumano Javier Noguera, que se sumará a la bancada Independencia alineada con Osvaldo Jaldo, marcó la primera fisura. A esa incertidumbre se suma la situación del puntano Jorge Fernández.

La pelota la tiene Raúl Jalil Las miradas, no obstante, se concentran ahora en los cuatro diputados de Catamarca. Si el gobernador Raúl Jalil avanza con su idea de conformar un bloque propio, Unión por la Patria perdería automáticamente su condición de primera minoría.