Fuga en cadena: La Libertad Avanza le arrebata otro diputado al PRO y ya roza la primera minoría en Diputados

Luego de oficializar el arribo de tres radicales “con peluca”, La Libertad Avanza confirmó la incorporación del santafesino del PRO , Alejandro Bongiovanni , a su bloque de la Cámara de Diputados . Así, el bloque libertario alcanzó los 94 legisladores y se acercó a su objetivo de lograr la primera minoría.

El diputado amarillo fue uno de los buscados por los libertarios para que empezara a formar parte de sus filas. Finalmente, tras días de coqueteo, este viernes Bongiovanni le comunicó su fuga al jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.

Según comunicó la Agencia Noticias Argentinas, la decisión final del santafesino fue hoy, “pero el ofrecimiento para irse lo tuvo hace un par de días, con el objetivo de engrosar su número de legisladores de cara al recambio del 10 de diciembre".

Unas horas antes de la confirmación de Bongiovanni, la senadora electa Patricia Bullrich le había dado la bienvenida al espacio oficialista a la diputada Verónica Razzini, otra de las fugadas que hasta el año pasado integraba la bancada del PRO.

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados sumó a otro legislador del PRO.

El bloque presidido por Ritondo ya había quedado diezmado desde que ocho diputados nacionales cercanos a Bullrich oficializaron el salto desde el PRO a LLA. Ahora, a estas dos nuevas pérdidas se suma la de Silvia Lospennato, quien asumirá como legisladora porteña.

Pese a que corresponde que otra diputada del PRO ingrese al Congreso en su reemplazo, el lugar lo ocupará Lorena Petrovich, exfuncionaria de Patricia Bullrich, por lo que se espera que sea otra pérdida para el bloque amarillo.

La Libertad Avanza busca lograr la primera minoría en Diputados

Días atrás, el bloque oficialista había logrado concretar el desembarco de tres diputados nacionales de la Liga del Interior. Se trata del tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino José Federico Tournier, quienes tiempo atrás abandonaron el bloque de la UCR.

Bajo este panorama, la fuerza libertaria engrosa su tropa a 94 integrantes y quedó al borde de superar a Unión por la Patria, con la expectativa de quedar como primera minoría y pueda designar al vicepresidente primero de la Cámara.