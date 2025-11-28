La Libertad Avanza sumó una nueva banca en Diputados y quedó al borde la primera minoría

La Libertad Avanza ya tiene 92 diputados. Y quedó a un paso de arrebatarle la primera minoría a Unión por la Patria.

Una nueva diputada que ingresó por el PRO se suma a La Libertad Avanza para trabajar en conjunto con el oficialismo en la segunda mitad del mandato de Javier Milei. Se trata de Verónica Razzini, la legisladora por Santa Fe. Así, la bancada que preside Gabriel Bornoroni quedó a un paso de alcanzar la primera minoría.

Razzini el año pasado ya se había ido del bloque que preside Cristina Ritondo. Junto con Gabriel Chumpitaz armó el bloque Futuro y Libertad, que votó todo en sintonía con el Gobierno nacional. Su salida del bloque PRO se explica por las diferencias con Gisela Scaglia, que en Santa Fe forma parte de la gestión de Maximiliano Pullaro.

La palabra de la nueva diputada de La Libertad Avanza "Vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina. El rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño", indicó la diputada al anunciar su pase a La Libertad Avanza.

"Vamos a trabajar para proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas formas que ya caducaron y abrir una etapa de verdadero crecimiento para la Argentina. Estoy profundamente agradecida con Patricia Bullrich que fue la primera en abrirme las puertas, y con Rominza Diez, por recibirme en su equipo de Santa Fe. Es por acá, honrada de comenzar esta nueva etapa", agregó.

Vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina.



La Libertad Avanza, a un paso de la primera minoría Con la llegada de Razzini, La Libertad Avanza queda con 92 bancas en la Cámara de Diputados, cuatro menos de las 96 que hoy tiene Unión por la Patria. Sin embargo, el bloque de Germán Martínez podría sufrir una nueva sangría de cuatro diputados por Catamarca, que responden al gobernador Raúl Jalil que podrían armar una propia bancada con los gobernadores de Salta, Misiones y Tucumán.