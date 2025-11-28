Ola de renuncias en Diputados: quiénes se bajan antes de la jura

A días de la sesión prevista para la jura de los legisladores nacionales que ingresan al Congreso y de los que renuevan sus bancas, una larga lista de diputados confirmó la renuncia a sus cargos legislativos, por motivos que van desde pases al Senado hasta rotación política

Las dimisiones ya fueron comunicadas oficialmente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y se tratarán en una sesión solicitada por el jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, prevista para el próximo miércoles.

Entre las renuncias de los actuales diputados, las sorpresas son pocas: por un lado, el legislador del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU), Christian Castillo renunciará a su banca para cumplir con la conocida política de su espacio de rotación de bancas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue notificado de una ola de renuncias en la previa a la sesión de jura.

En su lugar, asumirá Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero que ya tuvo un paso por Diputados entre 2015 y 2017.

Por otra parte, como ya era sabido, el diputado Diego Santilli no asumirá su banca tras haber sido designado recientemente como ministro del Interior, luego de una intensa campaña en la que consiguió saltar del tercer lugar de la lista libertaria por la provincia de Buenos Aires al primer casillero.

El caso más paradojal es el del referente de Patria Grande Itai Hagman, quien renuncia a su mandato de diputado nacional a dos años de haber asumido para asumir en la misma cámara tras ser elegido en las elecciones del 26 de octubre.

De Diputados al Senado

Otra serie de diputados abandonan la Cámara Baja para pasarse al Senado. Es el caso de la libertaria neuquina Nadia Márquez, al igual que la salteña María Emilia Orozco, elegida en los comicios de octubre por LLA.

El exradical Pablo Cervi, también de Neuquén, no solo dejará la cámara baja para asumir en la alta, sino que lo hará converso a libertario.

Asimismo, la oficialista rionegrina Lorena Villaverde abandonará la Cámara de Diputados para asumir en el Senado en medio de un aluvión de impugnaciones por su presunta conexión con el narcotráfico.

Por último, se integra a la lista el peronista Martín Soria, exministro y exintendente de General Roca, quien también renunciará a su banca para asumir en la Cámara de Senadores por la provincia de Río Negro.