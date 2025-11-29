Martín Menem retiene la presidencia en Diputados y el oficialismo quedará cerca del quórum propio

El próximo miércoles quedará delineado el nuevo equilibrio interno de la Cámara de Diputados , cuando juren los legisladores elegidos en los comicios del 26 de octubre. En esa sesión preparatoria, Martín Menem será confirmado nuevamente como presidente del cuerpo, y el reacomodo de fuerzas dejará al oficialismo cerca del quorum propio.

La votación se realizará con la participación de los 127 diputados que asumen y los que continúan con mandato hasta 2027, incluidos quienes cubrirán vacantes de legisladores que migran al Senado o a parlamentos provinciales. Según indicaron fuentes parlamentarias, el oficialismo llega a esta instancia con un escenario más favorable que el del año que termina, luego de un período donde la oposición impuso la agenda y aprobó normas rechazadas por el Ejecutivo.

Entre aliados y propios, La Libertad Avanza (LLA) dispone de alrededor de 116 bancas, por lo que queda a un puñado de escaños de asegurarse el quórum. Menem contará con el respaldo de LLA, PRO, UCR, Provincias Unidas e Innovación Federal ; mientras que la izquierda votará en contra y Unión por la Patria (UxP) se encaminaría a abstenerse.

El mapa del recinto podría modificarse en las próximas horas si se confirma una fractura dentro del peronismo. Hoy, UxP suma 97 diputados y LLA 92; pero si los catamarqueños y un legislador puntano abandonan el bloque, ambos quedarían igualados y el oficialismo avanzaría hacia la primera minoría. Ese posicionamiento no es menor: permitiría a LLA conservar la presidencia y aspirar también a la vicepresidencia primera, que históricamente ocupaba el peronismo.

El nombre que suena con más fuerza para ese cargo es el del ministro de Defensa y diputado electo por Mendoza, Luis Petri. El justicialismo, en tanto, retendría a Cecilia Moreau dentro de la conducción legislativa. Más difuso es el panorama de la vicepresidencia tercera: tanto Provincias Unidas como el espacio de gobernadores dialoguistas buscan consolidarse como tercera fuerza.

Con la asunción de los diputados y senadores electos, el Gobierno espera avanzar rápido en diciembre para la sanción de una ley fundamental para evitar cuestionamientos a medidas que hasta ahora fueron avalados vía DNU.

Otro debate pendiente es el criterio para el reparto de comisiones. En 2023 se aplicó el sistema D’Hont considerando sólo bloques y no interbloques, una decisión que podría revisarse tras la recomposición de fuerzas. Los bloques tienen plazo hasta el martes para presentar sus listas, lo que definirá la estructura final del recinto.

Sesión preparatoria

La sesión preparatoria comenzará a las 13, con la jura por distrito de los diputados electos, quienes elegirán sus propias fórmulas de compromiso según sus creencias. A diferencia del Senado, donde la ceremonia es más sobria, en Diputados los discursos suelen incluir referencias a la historia reciente, la corrupción, la dictadura militar o a las provincias de origen.

Entre los 54 legisladores que ingresan por LLA figuran Luis Petri, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Karen Reichardt, Sebastián Pareja y Sergio “Tronco” Figliuolo. El PRO incorpora a Fernando De Andreis y Antonela Giampieri; mientras que por el peronismo asumirán, entre otros, Agustín Rossi, Jorge Taiana, Juan Grabois, Teresa García, Lucía Cámpora y Guillermo Michel.

También renuevan mandato figuras como Sabrina Ajchemet, Nicolás Emma y Laura Rodríguez Machado (LLA), Pamela Verasay (UCR), Alejandro Finocchiaro y Florencia De Sensi (PRO), además de Sergio Palazzo, Vanesa Siley y el dirigente gremial Hugo Yasky, impulsado por Axel Kicillof.

La tucumana Gladys Medina, aunque reelecta, no prestará juramento porque presentó su renuncia; en su lugar lo hará Elia Fernández.

Así terminará de configurarse un Parlamento donde cada movimiento puede alterar la balanza y donde el oficialismo apuesta a consolidar una posición estratégica para el año legislativo que comienza.