Qué pasará con TikTok en 2026: las nuevas tendencias que priorizan emociones y conexión humana

Las tendencias globales que se proyectan para 2026 en TikTok señalan el final del consumo pasivo y el inicio de una fase de creación activa. Las audiencias , cada vez más conscientes y emocionales, priorizan la conexión humana por encima de la tecnología y buscan contenidos que generen identificación, curiosidad y sentido de comunidad.

Así lo revela el TikTok Next Report, un informe elaborado a partir del análisis de millones de videos, búsquedas, comentarios e interacciones. El estudio agrupa las tendencias del próximo año en tres grandes ejes: Dosis de Realidad, Descubrimientos Fuera de la Ruta y ROI Emocional.

La primera señal de tendencia describe un cambio de actitud. Las audiencias dejan atrás la idea de “hacer como si nada pasara” y eligen establecer límites, cuidar su bienestar y expresar sus pasiones de manera abierta.

En este contexto, pierden fuerza hashtags como #delulu, #romanticizing y #digitalescapism, que daban lugar a narrativas idealizadas. En su lugar, ganan protagonismo historias reales que invitan a reír, reflexionar y reconectar con lo humano.

La segunda gran tendencia apunta a la curiosidad como nueva moneda de cambio. Las audiencias ya no solo buscan respuestas rápidas: se sumergen en recorridos de descubrimiento que abren preguntas inesperadas.

Según el informe, los usuarios llegan a la plataforma con una intención concreta y se van con más curiosidad que antes, tras encontrar respuestas fiables que despiertan nuevos intereses. Este cambio consolida a TikTok como motor de búsqueda cultural: uno de cada cuatro usuarios comienza a buscar contenido dentro de los primeros 30 segundos de uso, y el 52% continúa explorando incluso después de hallar lo que buscaba.

ROI Emocional: comprar con sentimiento, no por impulso

La tercera señal es el ROI Emocional, un indicador de que las decisiones de consumo se vuelven más selectivas. Antes de comprar, los usuarios pasan por TikTok para validar emociones, experiencias y recomendaciones genuinas.

Lo que dejó 2025: crecimiento y consolidación en Argentina

El año 2025 marcó un fuerte crecimiento de TikTok en la Argentina, donde la plataforma se consolidó como un ecosistema estratégico para marcas, comunidades y cultura local. En promedio, se crearon 65 millones de videos por mes y se registraron más de 150.000 millones de visualizaciones en el mismo período.