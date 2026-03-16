Godoy Cruz: comienzan los talleres de cerámica y canto para los vecinos

La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó una nueva edición de talleres recreativos de verano destinados a niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe destacar que, las actividades se desarrollarán en el EIC, ubicado en Punilla 1401, del Barrio Foecyt. Es que, la idea de este un espacio es fortalecer los vínculos comunitarios a través de propuestas culturales y recreativas

Por lo tanto, los talleres comenzarán la semana del 6 de abril , con el objetivo de promover el encuentro, la creatividad y el bienestar comunitario.

En este sentido, las propuestas son completamente gratuitas y en el caso de los talleres de cerámica incluyen todos los materiales necesarios para el cursado. Sin embargo, no contemplan el horneado de las piezas realizadas.

Asimismo , podrán participar de los talleres niños y adolescentes de 8 a 13 años y también a adultos mayores. Cabe destacar que, las propuestas son gratuitas, presenciales y con cupo limitado.

Por lo tanto, los interesados deberán presentarse el día de inicio del taller elegido, en el horario correspondiente. Para ello, deberán asistir con el DNI del menor y del adulto responsable.

Talleres para niños en Godoy Cruz

Esta propuesta está destinada a chicos de 8 a 13 años. Así, durante los encuentros, aprenderán técnicas de modelado con arcilla y pintura, lo que les permitirá desarrollar su creatividad. Como así también, explorar distintas formas de expresión artística y disfrutar de un espacio lúdico y educativo.

En esta oportunidad, los horarios disponibles son:

Martes: de 10 a 11.30 o de 15 a 16.30

Viernes: de 10 a 11.30 o de 10.30 a 12.30

cantar Talleres de canto en Godoy Cruz.

Talleres para adultos mayores

En este espacio, los adultos mayores podrán experimentar con materiales artísticos, aprender técnicas de modelado y pintura. Como así también, compartir una actividad recreativa que promueve la creatividad y la socialización. Por lo que, en esta edición se dictará los siguientes día y horarios:

Lunes: de 14.30 a 16.30

Jueves: de 14 a 16

El EIC también propone un taller de canto destinado a adultos en general. Esta iniciativa busca generar un espacio recreativo donde los participantes puedan expresarse a través de la música y disfrutar del canto. Al mismo tiempo, incorporarán herramientas técnicas básicas. Por lo que, los interesados en participar deberán concurrir:

Jueves: de 16.30 a 18

Cómo inscribirse

Finalmente, debido a que los talleres cuentan con cupo limitado, quienes deseen participar deberán acercarse de manera presencial al inicio de las actividades según el día y horario elegido.

Para más información o consultas, se puede llamar al 261 3079706 (solo llamadas).