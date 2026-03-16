Tribunas vacías: la extraña postal del Frank Romero Day en época de Vendimia

La última noche del calendario de Vendimia tuvo una respuesta fuera de las expectativas: las tribunas estaban semivacías.

La Fiesta Nacional de la Vendimia será recordada más por los traspiés que por los éxitos. Aunque el show "90 cosechas de una misma cepa" tuvo una muy buena repercusión, las postergaciones por la lluvia, las desinteligencias y la suspensión de la repetición empañaron todo.

Ayer fue el último show privado en el marco de la Vendimia y llamó la atención la baja concurrencia de público a pesar de que el artista principal, Abel Pintos, es convocante. El Frank Romero Day tiene capacidad para 20 mil personas, aunque en shows musicales extra Vendimia pueden caber más porque se "amuchan" los espectadores. Ayer oficialmente se informó que hubo 12 mil personas, es decir estuvo al 60% de su capacidad. El problema para el artista es que se notó en los vacíos generados en las gradas, algo que también complica el clima.

Show de Abel Pintos en Frank Romero Day, Fiesta de la vendimia Maru Mena - MDZ Esa dificultad ya se avizoraba, pues en la previa hubo poca venta de entradas para los shows. A ello se le sumó la postergación y la confusión que se armó por el canje de ticket. Entre las 12 mil personas que fueron al teatro había muchos invitados.