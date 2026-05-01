Cuenta DNI anunció sus descuentos de mayo: cuáles se mantienen y qué beneficio vuelve

La billetera virtual Cuenta DNI renovó sus descuentos para mayo con beneficios en comercios, ferias y gastronomía. Además, vuelve una promoción clave.

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia renueva sus beneficios para mayo con un combo de descuentos en comercios de cercanía, ferias, gastronomía y más. Pero hay una novedad que genera expectativa: regresa una opción muy usada para financiar compras.

En un contexto donde las familias buscan aliviar los gastos habituales, quienes aprovechan todas las promos de Cuenta DNI pueden ahorrar cerca de $150.000 al mes, sin contar rubros con reintegros sin tope como librerías o perfumerías.

No te pierdas los últimos descuentos del mes con Cuenta DNI Foto: Banco Provincia Conocé todos los descuentos de Cuenta DNI en mayo. Foto: Banco Provincia

Qué descuentos siguen en mayo con Cuenta DNI Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $5.000 semanales (se alcanza con $25.000 en consumos).

Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días. Tope de $6.000 por semana (con $15.000 en compras).

Universidades, eventos y clubes: 40% diario, con tope semanal de $6.000.

Gastronomía: 25% los fines de semana. Tope de $8.000 por semana (con $32.000 en consumos).

Locales FULL de YPF (gastronomía): 25% sábados y domingos en comercios adheridos (no incluye combustibles). Mismo tope de $8.000.

Marcas destacadas: 30% todos los días. Tope de $15.000 mensual.

Librerías: 10% lunes y martes, sin tope.

Farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves, sin tope.

Jubilados: 5% extra en supermercados adheridos, con tope unificado de $5.000. La novedad que vuelve en mayo Se reactiva el beneficio de hasta 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito desde la app, mediante tecnología NFC, en comercios que no sean de alimentos.