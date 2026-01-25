Plataformas|
Acuerdo histórico: TikTok garantiza su permanencia en Estados Unidos bajo un nuevo control corporativo
TikTok logra evitar el bloqueo tras ceder su operación a una entidad estadounidense, asegurando la continuidad del servicio para sus 200 millones de usuarios.
Tras meses de incertidumbre regulatoria, TikTok ha alcanzado un acuerdo que redefine su estructura en Norteamérica. La creación de la entidad TikTok USDS Joint Venture LLC marca un quiebre con el modelo anterior: ahora, la empresa contará con un directorio mayoritariamente estadounidense, dejando a ByteDance con una participación minoritaria.
Para los usuarios, la transición será casi invisible, ya que no será necesario descargar una nueva aplicación ni crear cuentas desde cero, manteniendo perfiles y seguidores intactos bajo la nueva firma legal.
El algoritmo de TikTok pasa a manos de Oracle
Uno de los puntos más críticos de la negociación fue el destino del feed "Para ti". El motor de recomendaciones de TikTok, famoso por su precisión, ha sido licenciado a la tecnológica Oracle. Esto implica que el algoritmo se entrenará y actualizará exclusivamente con datos locales dentro de servidores en Estados Unidos. Si bien la prioridad es conservar las dinámicas virales y los videos cortos, los expertos advierten que los usuarios podrían notar ajustes graduales, como una mayor frecuencia de contenido doméstico frente a las tendencias globales, debido a este entrenamiento con datos regionales.
Seguridad y nuevas advertencias en la experiencia TikTok
El acuerdo no solo busca despejar dudas sobre la seguridad nacional, sino que también introduce cambios en la política de uso. Los nuevos términos de servicio de TikTok incluyen advertencias más estrictas sobre la protección de menores de 13 años y los riesgos de la inteligencia artificial generativa, alertando sobre posibles contenidos inexactos. Asimismo, aplicaciones hermanas como CapCut y Lemon8 quedan blindadas bajo este mismo marco legal, garantizando que el ecosistema creativo de la plataforma siga funcionando sin interrupciones bajo la nueva supervisión estadounidense.