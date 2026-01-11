El Mundial 2026 se jugará en TikTok: el impensado anuncio de la FIFA

En una alianza histórica para el fútbol, TikTok hace historia y ofrecerá acceso exclusivo a creadores y fragmentos de partidos en directo.

La FIFA ha dado un paso decisivo en la evolución de la transmisión deportiva al anunciar a TikTok como su aliado estratégico para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El evento, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio.

La FIFA contará por primera vez con la red social china bajo el estatus de “Plataforma Preferida”, una categoría que busca transformar la experiencia de los hinchas y adaptar el fútbol a los nuevos formatos de consumo digital.

Según explicó Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, el objetivo es compartir la emoción del torneo con el mayor número posible de personas. “A medida que el fútbol evoluciona, también debería hacerlo la forma en que se comparte”, señalaron desde el organismo, subrayando que la aplicación de videos breves será el “lugar de referencia” para la comunidad futbolera durante el certamen.

Acceso privilegiado: qué podrán ver los usuarios en TikTok La colaboración no se limita a la simple promoción, sino que implica beneficios prácticos tanto para las emisoras oficiales como para los usuarios influyentes. Por un lado, los medios con derechos de transmisión podrán publicar en TikTok fragmentos de los partidos en directo, permitiendo una cobertura instantánea de los goles y jugadas destacadas.

Por otro lado, la alianza incluye un programa específico para creadores de contenido, quienes tendrán un pase VIP al detrás de escena del Mundial. Entre los beneficios confirmados se encuentran: