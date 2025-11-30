TikTok presentó su balance anual y confirmó un crecimiento histórico en 2025

TikTok cerró el 2025 con números sin precedentes en Argentina y lo celebró con un evento especial en Artlab , donde repasó sus principales logros y el avance de la plataforma como motor de cultura digital y aliado estratégico de marcas y comunidades.

El encuentro estuvo encabezado por Astrid Mirkin , Gerente General de TikTok para el Cono Sur y México, junto con Germán Nissen , Gerente de Comunicaciones para el Cono Sur y Mercados Emergentes, y Martina Díaz Aguilar , especialista de Operaciones de Branding para Latinoamérica.

Durante la presentación, Mirkin destacó que TikTok se afianzó como la plataforma de mayor crecimiento del país:

“TikTok vino a redefinir la forma en que las personas se entretienen, se descubren, se expresan y se relacionan con las marcas. Este año se consolidó como la plataforma con mayor crecimiento del país”.

Según un informe difundido en el evento, en Argentina se crean 65 millones de videos por mes , mientras que el consumo supera los 150.000 millones de visualizaciones mensuales . Además, el 73% de los usuarios mira todo lo que la plataforma les sugiere y el 79% afirma que TikTok los inspira a probar cosas nuevas .

El impacto cultural también quedó plasmado: el 70% de los argentinos considera que TikTok influye directamente en las tendencias sociales y culturales.

Mejores Teléfonos para TikTok - Portada shutterstock

TikTok, cada vez más estratégico para marcas y negocios

En 2025, TikTok dejó de ser un espacio de experimentación para convertirse en un canal central dentro de las estrategias de marketing y comunicación. Comparado con 2024, la plataforma registró un crecimiento del 143% en anunciantes y un aumento del 165% en ingresos.

Los sectores que más crecieron entre enero y septiembre de 2025 fueron:

Finance: +186%

Retail: +200%

Food & Drinks: +250%

Estas cifras reflejan que las marcas encontraron en TikTok un socio clave para conectar y construir relaciones a largo plazo con consumidores de todas las edades.

Un año de hitos: premios, formación y nuevas herramientas para PyMEs

El evento repasó algunos de los grandes hitos del año:

Primera edición de los TikTok Ad Awards en Argentina , que premió campañas creativas y efectivas.

TikTok Empower , un encuentro exclusivo para periodistas, ejecutivas y líderes mujeres.

Lanzamiento de TikTok Ads Manager en Argentina, que permite a PyMEs y emprendedores crear y medir campañas publicitarias sin monto mínimo de inversión.

Los resultados ya se ven reflejados en el impacto de los contenidos locales:

#IndustriaNacional: +92 millones de visualizaciones

#PyMEsArgentinas: +23 millones

#EmprendedoresArgentinos: +27 millones

#Emprendimiento: +4 billones

Además, el 61% de los usuarios argentinos compró un producto después de ver un anuncio en la plataforma y el 41% lo hizo dentro de la misma semana.

“TikTok es hoy el motor de la cultura digital argentina”

Mirkin explicó que la plataforma no solo es un espacio de entretenimiento, sino un territorio donde nacen tendencias que luego repercuten en la vida cotidiana:

“En TikTok se consume contenido, pero también se define qué se escucha, qué se viste, qué se lee y qué se compra”.

Más del 70% de los usuarios afirma que aprende cosas aplicables a su vida real; el 82% descubre nuevos temas; y el 76% encuentra nuevas marcas o productos que se ajustan a sus intereses.

Los objetivos para 2026

Para cerrar el evento, Mirkin agradeció la presencia de creadores, marcas y representantes del sector y adelantó las prioridades de TikTok para 2026: