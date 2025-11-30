La Noche de los Templos reunió a más de 40 mil personas en una celebración abierta y diversa

Buenos Aires celebró la Noche de los Templos con más de cien comunidades religiosas abiertas al público y múltiples actividades artísticas y culturales.

La Noche de los Templos buscaba reforzar la convivencia y el respeto entre tradiciones.

Más de 40 mil personas participaron de la novena edición de la Noche de los Templos en la Ciudad de Buenos Aires, donde más de cien comunidades religiosas ofrecieron visitas guiadas, muestras artísticas y actividades culturales. La propuesta, parte del programa “Buenos Aires 24 horas”, buscó potenciar la vida nocturna local.

La iniciativa se desarrolló con templos abiertos en distintos barrios porteños, permitiendo a vecinos y turistas acercarse a su patrimonio espiritual, arquitectónico y cultural. Iglesias, mezquitas, sinagogas y centros orientales sumaron recorridos accesibles y expresiones típicas que reforzaron la convivencia y el respeto entre tradiciones.

Durante el evento, el Jefe de Gobierno Jorge Macri visitó el Templo Dr. Max Nordau de la Comunidad Dor Jadash, en Murillo 661, acompañado por autoridades del Ejecutivo porteño. Luego se trasladó a la Catedral de la Dormición de la Theotokos, en Julián Álvarez 1030, donde dialogó con representantes religiosos y vecinos presentes.

Participación de autoridades Jorge Macri destacó que la Noche de los Templos refleja el respeto entre diversas expresiones de fe y el valor del diálogo como puente entre comunidades. Según remarcó, promover la convivencia pacífica fortalece el entramado social y consolida a la Ciudad como un espacio abierto y plural.

El encuentro fue organizado por la Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad. Su titular, Fulvio Pompeo, subrayó que en Buenos Aires la diversidad religiosa es parte constitutiva de la identidad local y que esta edición volvió a demostrar una convivencia consolidada a lo largo del tiempo.