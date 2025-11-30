La millonaria recompensa por Açaí, la yaguareté desaparecida

A un mes de la desaparición de Acaí, la joven yaguareté liberada en el Parque Nacional El Impenetrable, la Administración de Parques Nacionales anunció una recompensa millonaria. La medida busca obtener información verificable que aporte a la causa judicial iniciada en Chaco y permita avanzar en la localización del animal y de quienes participaron en su pérdida.

El caso de Acaí generó preocupación ambiental y social desde que los especialistas dejaron de recibir señal de su collar satelital veinte días después de su liberación. La última referencia concreta fue el hallazgo del dispositivo de seguimiento bajo las aguas del río Bermejo, lo que motivó operativos extensos en la zona y la apertura de una investigación en sede federal.

La recompensa por el yaguareté La recompensa anunciada alcanza los 250 millones de pesos y fue comunicada por Parques Nacionales durante el Día Internacional del Yaguareté, una jornada que este año quedó marcada por la ausencia de la hembra de dos años. El organismo destacó que necesita datos certeros que permitan identificar a los responsables y avanzar en las líneas investigativas que trabaja junto a la justicia.

La comunicación oficial se difundió a través de redes institucionales, donde se subrayó que el contexto obliga a reforzar los esfuerzos de conservación del yaguareté, una especie en peligro crítico en el país. La desaparición de Acaí reavivó el debate sobre la vulnerabilidad de la fauna en la región chaqueña, donde la caza furtiva continúa siendo un desafío histórico.

Avances y allanamientos en la causa Dos semanas atrás se realizaron allanamientos en viviendas de la localidad de El Espinillo. Los procedimientos, ordenados por la justicia federal y ejecutados por la División de Investigaciones Complejas de la policía provincial, incluyeron el secuestro de un arma de fuego y teléfonos celulares. Las fuentes oficiales no detallaron por el momento resultados concluyentes derivados de esos elementos.