Preocupación por Acaí: Parques Nacionales denunció sabotaje al monitoreo del yaguareté

Parques Nacionales alertó sobre la interrupción intencional ocasionada en el sistema de monitoreo de “Acaí”, el yaguareté hembra recientemente liberada en el Chaco y símbolo de la recuperación de la especie. El organismo nacional Administración constató el daño intencional al sistema de radiocollar del ejemplar hembra de yaguareté, Panthera onca, denominado Acaí.

El animal fue liberado el pasado 5 de octubre de 2025 en el ámbito del Parque Nacional El Impenetrable, en el marco del proyecto de suplementación de la especie en el área protegida, desarrollado junto con la Provincia del Chaco y la Fundación Rewilding Argentina.

Según el informe de Parques Nacionales, el 25 de octubre se registró la última señal emitida desde el collar, que fue posteriormente hallado sumergido en el río Bermejo, sin que hasta la fecha se haya logrado localizar a Acaí. Las circunstancias detectadas podrían implicar la participación de terceros, por lo que se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales y de seguridad competentes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La liberación de Acaí representó un hito trascendental en la restauración ecológica de la región, ya que no existían registros confirmados de hembras silvestres ni de nacimientos en el área desde la década de 1990. Su presencia resultaba clave para restablecer la viabilidad reproductiva de la especie en la zona y revertir su crítico estado de conservación.

El ejemplar en extinción contaba con un collar de monitoreo satelital (VHF y GPS), que permitió seguir sus desplazamientos y condiciones durante las semanas posteriores a la liberación. En ese período, Acaí se desplazó hacia el paraje Los Manantiales, bajo un monitoreo constante del personal técnico de APN, la Dirección de Fauna provincial y la Fundación Rewilding Argentina.

Al ser liberada, se desarrollaron acciones de sensibilización y trabajo comunitario destinadas a fortalecer la conciencia social sobre la importancia del yaguareté y su rol en los ecosistemas del Chaco Seco.

Monumento natural

El yaguareté es Monumento Natural Nacional, protegido por la Ley N° 25.463, y su caza, tenencia o daño constituyen infracciones graves a la legislación nacional y provincial vigente en materia de fauna silvestre y áreas protegidas.

La situación de Acaí constituye un duro revés para los esfuerzos de conservación del yaguareté en el norte argentino y un llamado de atención sobre la necesidad de profundizar las acciones de protección, educación y control territorial.

Acaí simboliza el esfuerzo conjunto de múltiples instituciones y comunidades comprometidas con la recuperación de una de las especies más emblemáticas de la fauna argentina. Esta situación impulsa a redoblar el trabajo para que el yaguareté vuelva a habitar con libertad y seguridad en los Parques Nacionales y sus alrededores.