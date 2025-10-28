Crece el avistaje de un animal en peligro de extinción en norte del país, símbolo del retorno de la especie

El yaguareté vuelve a poblar los Esteros del Iberá. Un nuevo ejemplar del animal en peligro de extinción fue registrado en el Portal San Nicolás.

El yaguareté es un animal en peligro de extinción que busca ser reinsertado por la Fundación Rewilding Argentina.

El regreso del yaguareté (Panthera onca) al ecosistema correntino se consolida. En los últimos meses se incrementaron los avistajes de ejemplares libres en distintas áreas de los Esteros del Iberá, y esta semana un nuevo registro en el Portal San Nicolás reafirma la recuperación de esta especie en peligro de extinción clave para la biodiversidad local.

El hallazgo fue realizado por Pablo Cabrera, integrante de la Fundación Rewilding Argentina, durante una salida de monitoreo. Según explicó, el individuo observado podría tratarse de un nuevo ejemplar, ya que no existen antecedentes de su identificación en los registros previos del proyecto. Este dato amplía las expectativas sobre el crecimiento poblacional del mayor felino de América.

El animal en peligro de extinción que vuelve a ocupar su rol ecológico Desde la Fundación Rewilding Argentina destacaron que estos encuentros “confirman que el gran humedal correntino avanza en la recuperación de su depredador tope”. El yaguareté, ausente por más de 70 años en la región, está volviendo a cumplir su función esencial en la regulación del ecosistema, contribuyendo al equilibrio de las especies y a la salud ambiental del Iberá.

El programa de reintroducción, iniciado en 2018, contempló la cría y liberación controlada de ejemplares en condiciones que aseguren su adaptación al medio natural. Cada monitoreo —a través de cámaras trampa, huellas y observaciones directas— permite evaluar su comportamiento y expansión territorial, así como detectar posibles nuevas crías.

Impacto en la conservación y el turismo sustentable Declarado Monumento Natural Nacional en 2001, el yaguareté no solo representa un emblema de la fauna argentina, sino también una oportunidad de desarrollo sustentable. Con el aumento de la población silvestre, crece el potencial del turismo de naturaleza, una actividad que impulsa la economía local y refuerza la conexión entre las comunidades y su entorno natural.