La UNCuyo brinda un diplomado de cultivo de cannabis: cómo inscribirse

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) abrió la inscripción para un diplomado especializado en el cultivo de Cannabis sativa, dirigido a fines medicinales, terapéuticos e investigativos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 31 de octubre de 2025, y las clases comenzarán el jueves 6 de noviembre de 2025.

El programa busca formar profesionales con capacidades técnicas y científicas para gestionar y operar sistemas de producción de cannabis cumpliendo la normativa sanitaria y legal vigente. Los participantes aprenderán sobre manejo del cultivo, cosecha, postcosecha, procesamiento, control de calidad y buenas prácticas agrícolas.

Está dirigido a ingenieros agrónomos, técnicos agropecuarios, cultivadores registrados o en proceso de registro, estudiantes avanzados de Ciencias Agrarias, extensionistas rurales, asociaciones civiles y empresas vinculadas a la cadena productiva del cannabis.

Tiene una duración total de 125 horas, distribuidas en un 40% de teoría y 60% de prácticas en laboratorio y a campo.

La cursada será presencial, los jueves de 14:00 a 19:00 horas.

El costo total del diplomado es de $600.000, con posibilidad de abonar $200.000 al inscribirse y el resto en 5 cuotas de $80.000 o 3 cuotas de $133.500.

Control de calidad y sistemas de gestión aplicados al cultivo.

Hay descuentos especiales: 15% para estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias , 10% para egresados de la formación profesional en cultivo consciente de cannabis y 10% para miembros del Social CIAM.

cannabis marihuana planta santa rosa (8).JPG La UNCuyo brinda un diplomado de cultivo de cannabis. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los requisitos de admisión son: tener título secundario completo y experiencia o conocimientos vinculados al cultivo, o estar cursando una carrera técnica o universitaria relacionada; presentar un currículum abreviado y que el cupo mínimo es de 10 participantes y el máximo de 30.

Este diplomado ofrece una oportunidad única para quienes buscan especializarse en un área emergente de gran relevancia científica y productiva. La fecha límite de inscripción se acerca, por lo que los interesados deben actuar rápidamente.