La UNCuyo brinda un diplomado de cultivo de cannabis: cómo inscribirse
La UNCuyo llama a los interesados en inscribirse en el diplomado de cultivo de cannabis. Cómo hacer para acceder.
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) abrió la inscripción para un diplomado especializado en el cultivo de Cannabis sativa, dirigido a fines medicinales, terapéuticos e investigativos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 31 de octubre de 2025, y las clases comenzarán el jueves 6 de noviembre de 2025.
El programa busca formar profesionales con capacidades técnicas y científicas para gestionar y operar sistemas de producción de cannabis cumpliendo la normativa sanitaria y legal vigente. Los participantes aprenderán sobre manejo del cultivo, cosecha, postcosecha, procesamiento, control de calidad y buenas prácticas agrícolas.
Detalles de la UNCuyo y el nuevo diploma de cultivo de cannabis
-
La cursada será presencial, los jueves de 14:00 a 19:00 horas.
Tiene una duración total de 125 horas, distribuidas en un 40% de teoría y 60% de prácticas en laboratorio y a campo.
Está dirigido a ingenieros agrónomos, técnicos agropecuarios, cultivadores registrados o en proceso de registro, estudiantes avanzados de Ciencias Agrarias, extensionistas rurales, asociaciones civiles y empresas vinculadas a la cadena productiva del cannabis.
El plan de estudios incluye:
Marco regulatorio y normativo, y ética profesional.
Taxonomía, morfología, fisiología, genética y fitoquímica de la planta.
Suelos, sustratos, propagación, microbiología, plagas y enfermedades, riego y nutrición.
Cosecha, postcosecha, procesamiento y extracción de compuestos.
Control de calidad y sistemas de gestión aplicados al cultivo.
El costo total del diplomado es de $600.000, con posibilidad de abonar $200.000 al inscribirse y el resto en 5 cuotas de $80.000 o 3 cuotas de $133.500.
Hay descuentos especiales: 15% para estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, 10% para egresados de la formación profesional en cultivo consciente de cannabis y 10% para miembros del Social CIAM.
Los requisitos de admisión son: tener título secundario completo y experiencia o conocimientos vinculados al cultivo, o estar cursando una carrera técnica o universitaria relacionada; presentar un currículum abreviado y que el cupo mínimo es de 10 participantes y el máximo de 30.
Este diplomado ofrece una oportunidad única para quienes buscan especializarse en un área emergente de gran relevancia científica y productiva. La fecha límite de inscripción se acerca, por lo que los interesados deben actuar rápidamente.