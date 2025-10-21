Se conocieron los resultados para el ingreso a los colegios de la UNCuyo

Este martes 21 de octubre al mediodía, la Universidad Nacional de Cuyo publicó los resultados de los exámenes de ingreso a sus colegios secundarios. Más de 2.000 estudiantes llegaron a la instancia final del proceso formativo y evaluativo, que definirá quiénes ocuparán las vacantes disponibles en el primer año del próximo ciclo lectivo.

Los aspirantes rindieron las pruebas de Lengua y Matemática, cuyos promedios serán determinantes para acceder a un lugar en las escuelas dependientes de la UNCuyo : el Colegio Universitario Central (CUC), el DAD, el Martín Zapata, el Magisterio, el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear.

El listado completo, que incluye DNI, número de preinscripción y calificaciones, ya puede consultarse en el siguiente documento oficial de la UNCuyo. Ver resultados aquí .

El siguiente paso será la asignación de vacantes, que se realizará según el promedio obtenido y las opciones elegidas por cada aspirante al momento de la preinscripción.

El lunes 27 de octubre a las 12 se publicarán los listados correspondientes al Liceo Agrícola y a la Escuela de Agricultura de General Alvear. En tanto, el miércoles 5 de noviembre, también al mediodía, se conocerán los resultados para el DAD, el Magisterio, el Martín Zapata y el CUC.

Las instancias de matriculación serán presenciales. Para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura, se realizarán el martes 28 y miércoles 29 de octubre, mientras que para el resto de los colegios se extenderán del jueves 6 al martes 11 de noviembre.

Qué documentación se necesita

Para completar la inscripción, los estudiantes deberán presentar partida de nacimiento actualizada, dos fotos tipo carnet, el certificado de estudiante regular del séptimo año y el DNI original y copia.

Cada escuela podrá solicitar documentación adicional a través de sus canales oficiales antes de confirmar la vacante definitiva. Con este nuevo proceso de evaluación, la UNCuyo busca mantener criterios claros y transparentes para el ingreso a sus instituciones educativas, continuando con un sistema que combina formación previa, instancias nivelatorias y orden de mérito académico.