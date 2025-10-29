Diego Costarelli celebró el rescate de un pájaro carpintero herido gracias al programa Godoy Cruz + Policía

El intendente Diego Costarelli destacó la rápida intervención de un móvil municipal que detectó al ave herida.

El ave rescatada se encuentra recuperándose en el Ecoparque.

Un pájaro carpintero herido fue rescatado durante las últimas horas en Godoy Cruz y la noticia la dio a conocer el propio intendente del municipio, Diego Costarelli, a través de su cuenta de X, en donde además compartió fotos del llamativo acontecimiento que fue celebrado por los vecinos del departamento.

Según el relato, un patrullero municipal detectó a un pájaro carpintero herido en calle Talcahuano y activó un operativo para asistirlo.

pájaro carpintero El sistema de policiamiento de Godoy Cruz permitió salvar a un pájaro carpintero en calle Talcahuano. Prensa Godoy Cruz El ave fue rápidamente trasladada al Centro de Rehabilitación del Ecoparque Mendoza, donde se encuentra en recuperación. La intervención fue posible gracias al programa Godoy Cruz + Policía, que combina tecnología, participación ciudadana y patrullajes preventivos.

El posteo de Diego Costarelli en X “A través del sistema de policiamiento, uno de nuestros móviles detectó un pájaro carpintero herido en calle Talcahuano. De inmediato, fue trasladado al Centro de Rehabilitación del Ecoparque Mendoza para su recuperación”, explicó Diego Costarelli en X.