Empresas y proyectos mendocinos podrán postularse para el premio Polo TIC 2025
El Polo TIC Mendoza abrió las postulaciones para los Premios a la Innovación 2025, que reconocen a empresas, instituciones y emprendedores.
El Polo TIC Mendoza abrió la convocatoria a la edición 2025 de sus Premios a la Innovación Tecnológica, una distinción que reconoce a empresas, instituciones y personas que impulsan proyectos transformadores en la provincia. Con esta iniciativa, la entidad busca fomentar la creatividad, el desarrollo tecnológico y la cooperación entre el sector público, privado y académico.
Los interesados ya pueden postularse a través del sitio oficial del Polo TIC Mendoza, donde también se encuentran las bases y condiciones completas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre de 2025, y los ganadores se darán a conocer el 13 de noviembre en la Bodega Chandon.
Las categorías para reconocer al talento local
La convocatoria incluye cuatro categorías que buscan destacar y ponderar distintas formas de aplicar la tecnología al servicio de la comunidad y el desarrollo. En primer lugar, el premio a la “Innovación en el sector público” distinguirá a proyectos que mejoren la gestión estatal o los servicios a la ciudadanía.
También se reconocerá a la “Empresa privada con mayor impacto en el ecosistema TIC”, orientada a aquellas que promuevan el empleo calificado y la inversión tecnológica en Mendoza. En tanto, la categoría “Innovación en el ámbito académico” premiará a docentes, estudiantes e investigadores que generen soluciones tecnológicas aplicadas a la enseñanza o al sector productivo.
Por último, el Premio a la trayectoria en innovación tecnológica rendirá homenaje a quienes hayan aportado de forma sostenida al desarrollo del conocimiento y la tecnología en la provincia.
El premio y la elección de los ganadores
Los ganadores recibirán un trofeo, un certificado y visibilidad institucional, como símbolo del aporte que realizan al progreso tecnológico local. Más allá del reconocimiento, los premios buscan fortalecer el espíritu colaborativo del ecosistema emprendedor mendocino y promover la innovación como una herramienta para mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad.
El jurado estará compuesto por referentes del ámbito tecnológico, académico, empresarial y estatal, quienes evaluarán los proyectos postulados. Luego, los socios del Polo TIC Mendoza votarán a los finalistas.