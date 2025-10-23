El Casino del Tótem entregó un premio histórico de $22 millones en San Martín

Un jugador apostó $3.520 y se llevó el premio más alto jamás otorgado en Mendoza. Así, el Casino Sala Este de Tótem Boulevard cumple un récord.

Una noche que quedará grabada para siempre en la historia del entretenimiento mendocino: el Casino Sala Este, ubicado en el corazón de Tótem Boulevard, acaba de entregar un jackpot descomunal de más de $22.000.000, el premio más alto jamás otorgado en la provincia de Mendoza.

El ganador, que prefirió mantener su identidad en reserva, se convirtió en protagonista de un hito sin precedentes: $22 millones que cambiaron su vida en un instante con una apuesta de $3.520 del juego Fu Frog en los nuevos gabinetes de Zitro.

DSC_0547 El Casino Sala Este, ubicado en el corazón de Tótem Boulevard, acaba de entregar un jackpot descomunal de más de $22.000.000 Casino Totem Boulevard ya es histórico Este premio no sólo bate récords en la región, sino que reafirma al Casino como la sala donde los sueños más grandes se hacen realidad. “Estamos viviendo un momento único, un pago histórico que confirma que la fortuna vive en el Este. Son $22 millones que reflejan la magnitud y potencia de nuestros pozos. En nuestra sala, la suerte está siempre presente y cada visitante tiene la oportunidad real de vivir algo extraordinario”, destacaron desde la institución.

El pago millonario llega en el marco de la campaña “El Gato de la Fortuna”, liderada por Luca$, el personaje que ya se transformó en ícono de prosperidad y alegría en toda la región. Nunca antes se había visto un premio así. Nunca antes un pago de esta magnitud había salido en la vida del Casino.

5f6e6dae.Foto.055150a (1) Con este récord absoluto de $22.000.000 entregados, el Casino de Mendoza – Sala Este vuelve a hacer historia, consolidándose como el epicentro del entretenimiento y la fortuna en la provincia.