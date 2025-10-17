Palmira avanza con una pista de atletismo profesional y un gran polideportivo

Palmira avanza a paso firme en la construcción de un ambicioso complejo deportivo que promete transformar la práctica del deporte en la región Este de Mendoza. Con fondos municipales, el proyecto ocupa más de seis hectáreas y busca cumplir un viejo anhelo de generaciones de atletas locales, combinando infraestructura profesional, inclusión y desarrollo comunitario.

El corazón del complejo será una pista de atletismo de 400 metros y ocho andariveles , diseñada bajo normas profesionales que permitirán competencias de alto nivel. Actualmente se han completado los cordones perimetrales y avanza la conformación del paquete estructural donde se colocará la base de suelo arcilloso.

Uno de los puntos destacados es la tribuna principal , de más de 80 metros de longitud por 10 de ancho, que integrará oficinas, vestuarios, baños públicos y un buffet saludable . También se incluyen rampas de acceso y sanitarios accesibles, garantizando la inclusión de personas con movilidad reducida .

Para Ricardo Encina , referente histórico del atletismo en Palmira y múltiple campeón en levantamiento de pesas, la obra tiene un profundo valor simbólico:

“Esto es muy importante porque vamos a recuperar aquellos años donde Palmira salía en todos los diarios por la cantidad de buenos atletas que formaba. La práctica deportiva es clave porque mantiene a los chicos activos, lejos de los peligros de la calle”.

Palmira 4

El complejo no solo apunta al deporte profesional, sino también a crear espacios seguros y saludables para niños y jóvenes, reforzando el vínculo entre educación y actividad física.

Un polideportivo para toda la comunidad

La iniciativa forma parte de un proyecto integral desarrollado en conjunto entre la Provincia y el Municipio de General San Martín, financiado con fondos de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo. Además de la pista de atletismo, el predio contará con:

Un polideportivo cubierto con capacidad para 1.130 personas.

Tres playones deportivos y una cancha de fútbol once con tribuna .

Un salón de usos múltiples para 600 personas.

Un gimnasio, boxes deportivos, oficinas y áreas administrativas.

El intendente Raúl Rufeil destacó que “este complejo será un orgullo para la comunidad de Palmira”, mientras que el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, subrayó que “la obra garantizará mejores condiciones para el desarrollo de prácticas deportivas y educativas”.

Palmira b

Deporte, educación e inclusión

El complejo será utilizado de manera compartida entre instituciones educativas de la Dirección General de Escuelas y el Municipio, beneficiando a miles de estudiantes y deportistas. Su concreción fortalecerá el deporte local y regional, y consolidará a Palmira como un punto de encuentro, formación y proyección de futuros talentos del atletismo y otras disciplinas.