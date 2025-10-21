¿Cuánto cuesta Río de Janeiro? El destino favorito de los argentinos hasta 30% menos
Río de Janeiro, en Brasil, vuelve a ser el destino más elegido por los argentinos. Esta temporada de verano, una ventaja: volar puede costar hasta 30 % menos.
El atractivo de Río de Janeiro es inagotable. Playas icónicas como Copacabana, Ipanema y Barra da Tijuca, el Cristo Redentor coronando el Corcovado, los paseos en el Pan de Azúcar y los atardeceres desde el Arpoador siguen siendo postales que seducen año tras año a miles de viajeros.
Pero a ese encanto natural se le suma un contexto ideal: la mejora de la conectividad aérea entre Argentina y Brasil y las tarifas promocionales que consolidan a Río como la playa para escaparse en todo el año, para quienes buscan clima tropical, vuelos cortos y precios accesibles.
Te Podría Interesar
¡Descuentos increíbles!
Según datos de Smiles Argentina, las reservas hacia Brasil crecieron más de un 50 % respecto al año pasado, y Río de Janeiro se cómo el destino con mayor demanda dentro del programa.
Hoy, un vuelo directo Buenos Aires–Río de Janeiro por GOL se consigue en Smiles Argentina (programa de millas de GOL), desde 5.000 millas + USD 70 + tasas, con un precio final de USD 161. En comparación, el mismo vuelo en otras plataformas puede superar los USD 240, lo que representa un ahorro real de entre 25 - 32 %.
Detrás de esa diferencia está el modelo híbrido que propone Smiles Argentina: canjear parte del pasaje con millas y completar el resto en dólares, una fórmula que permite planificar los viajes de forma más flexible y económica. Además, los pasajes emitidos desde Smiles incluyen una valija de mano (carry on) de hasta 10 kilos sin costo adicional, un beneficio que en caso de no tenerlo puede representar un gasto adicional de más de 30 USD.
¿Cómo aprovechar esta tarifa a Río de Janeiro, paso a paso?
-
Ingresar a Smiles.com.ar: Entrar al sitio oficial de Smiles Argentina y acceder con el usuario o crear una cuenta si todavía no se tiene una.
Suscribirse al Club Smiles: Existen distintos planes desde $4.810 por mes. Ser parte del Club permite sumar millas todos los meses y acceder a descuentos exclusivos en pasajes aéreos, además de promociones especiales y prioridad en las ofertas.
Comprar millas con promoción: Si no se dispone de millas suficientes, se pueden comprar desde la cuenta. Con la promoción vigente de hasta 340% de millas bonus, el valor final de cada milla queda desde $3,05. Por ejemplo, al comprar 2.000 millas, se recibirán 8.800 en total.
Buscar el vuelo a Río de Janeiro: En el home del sitio de Smiles, ingresar el origen “Buenos Aires”, el destino “Río de Janeiro” y la fecha deseada. Luego seleccionar la tarifa Smiles & Money USD (en la parte superior derecha) y continuar con la compra.
-
Abonar la parte en dólares: La porción del pasaje correspondiente a dólares, tasas e impuestos debe pagarse con una tarjeta de débito Visa asociada a una cuenta en dólares.
Para los que todavía no definieron fechas, la herramienta Viaje Fácil permite reservar hoy, congelando el valor del pasaje en millas o millas más pesos, y pagar hasta 60 días antes de viajar, asegurando la tarifa sin preocuparse por aumentos o falta de disponibilidad.
En palabras simples: Río es el destino soñado para quienes buscan viajar más, gastar menos y planificar sin estrés. Una ciudad vibrante, cercana y con el equilibrio justo entre naturaleza, cultura, playa y ritmo urbano.
Para más información: Smiles.com.ar