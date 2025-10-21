¿Cuánto cuesta Río de Janeiro? El destino favorito de los argentinos hasta 30% menos

Ingresar a Smiles.com.ar : Entrar al sitio oficial de Smiles Argentina y acceder con el usuario o crear una cuenta si todavía no se tiene una.

Suscribirse al Club Smiles : Existen distintos planes desde $4.810 por mes. Ser parte del Club permite sumar millas todos los meses y acceder a descuentos exclusivos en pasajes aéreos, además de promociones especiales y prioridad en las ofertas.

Comprar millas con promoción: Si no se dispone de millas suficientes, se pueden comprar desde la cuenta. Con la promoción vigente de hasta 340% de millas bonus, el valor final de cada milla queda desde $3,05. Por ejemplo, al comprar 2.000 millas, se recibirán 8.800 en total.

Buscar el vuelo a Río de Janeiro: En el home del sitio de Smiles , ingresar el origen “Buenos Aires”, el destino “Río de Janeiro” y la fecha deseada. Luego seleccionar la tarifa Smiles & Money USD (en la parte superior derecha) y continuar con la compra.

Abonar la parte en dólares: La porción del pasaje correspondiente a dólares, tasas e impuestos debe pagarse con una tarjeta de débito Visa asociada a una cuenta en dólares.

Para los que todavía no definieron fechas, la herramienta Viaje Fácil permite reservar hoy, congelando el valor del pasaje en millas o millas más pesos, y pagar hasta 60 días antes de viajar, asegurando la tarifa sin preocuparse por aumentos o falta de disponibilidad.

En palabras simples: Río es el destino soñado para quienes buscan viajar más, gastar menos y planificar sin estrés. Una ciudad vibrante, cercana y con el equilibrio justo entre naturaleza, cultura, playa y ritmo urbano.