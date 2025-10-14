De Mendoza a Río de Janeiro: los precios de los vuelos para diciembre, enero, febrero y marzo

Con la llegada del verano, Brasil se vuelve uno de los destinos más buscados por los mendocinos. Sus playas paradisíacas, la alegría de su gente y el clima cálido hacen que Río de Janeiro vuelva a ser una opción ideal para escapar del calor seco de Mendoza y disfrutar del mar.

Para quienes planean una escapada en los próximos meses, MDZ buscó los precios de los vuelos desde Mendoza a Río de Janeiro para viajes de una semana —del 8 al 14 de cada mes— y comparó las tarifas entre diciembre, enero, febrero y marzo.

Con diciembre a la vuelta de la esquina, los mendocinos que buscan pasar las fiestas o el inicio del verano en Brasil deben saber que los vuelos directos a Río de Janeiro escasean, aunque todavía quedan algunas opciones disponibles. Las tarifas más económicas parten desde $645.000 con JetSMART, mientras que los vuelos con una escala, generalmente en Buenos Aires o Santiago, se ubican entre $580.000 y $1.136.000, según la aerolínea y la combinación de horarios .

Los vuelos desde Mendoza a Río de Janeiro presentan diferencias de precio según el mes y la disponibilidad de conexiones directas.

El precio regular promedio ronda los $680.000, lo que hace de diciembre una oportunidad interesante para viajar antes del pico de demanda. Eso sí, conviene comprar con anticipación, ya que a medida que se acerca la fecha los cupos en vuelos directos tienden a agotarse.

En cuanto al clima, Río de Janeiro ofrece temperaturas cálidas de 29° de máxima y 23° de mínima, con alrededor de 12 días de lluvia en el mes, un equilibrio ideal entre calor y humedad para disfrutar de la playa y el ambiente veraniego.

Enero: sin vuelos directos y más demanda

Enero es tradicionalmente el mes de mayor movimiento turístico, y eso se refleja tanto en los precios como en la disponibilidad. Durante estas semanas ya no quedan vuelos directos desde Mendoza, por lo que los viajeros deberán elegir entre múltiples opciones con una o más escalas. Los pasajes parten desde $792.830 y pueden superar el $1.468.000, dependiendo del recorrido.

El precio promedio se ubica en torno a $880.000, impulsado por la alta demanda y la coincidencia con el receso escolar. En algunos casos, las escalas incluyen cambio de aeropuerto —por ejemplo, llegar a Aeroparque y salir desde Ezeiza—, algo a tener en cuenta al momento de comprar.

Río de Janeiro recibe a los turistas con un clima caluroso, de 30°/24° y unos 12 días de lluvia, ideal para quienes buscan mar, música y vida al aire libre.

Febrero: regresan algunos vuelos directos

En febrero, el panorama mejora ligeramente. Las aerolíneas GOL y JetSMART reanudan vuelos directos desde Mendoza a Río de Janeiro, lo que simplifica el viaje para quienes prefieren evitar conexiones. Los precios arrancan en $775.781 para las opciones sin escalas, mientras que los vuelos con conexión —que pueden incluir Buenos Aires o Santiago— se mueven entre $654.000 y $2.741.000, según la aerolínea y los horarios.

El precio regular promedio se mantiene cerca de $820.000, una cifra razonable para pleno verano y con alternativas directas disponibles.

El clima sigue siendo cálido, con máximas de 31° y mínimas de 24°, y apenas 8 días de lluvia en promedio, lo que lo convierte en un excelente mes para disfrutar de las playas de Copacabana o Ipanema.

Marzo: precios más bajos y clima agradable

Marzo suele marcar el cierre de la temporada alta, y eso se nota en los precios. Vuelven a ofrecerse vuelos directos desde Mendoza a Río de Janeiro, con tarifas que comienzan en $679.704 y alternativas con escalas desde $562.000 hasta $2.857.000.

El precio regular promedio, de $670.000, convierte a marzo en una de las mejores opciones para viajar a Brasil sin gastar tanto y con menos turistas en los principales puntos de la ciudad.

El clima acompaña: 30° de máxima y 24° de mínima, con unos 10 días de lluvia. La temperatura del agua sigue siendo agradable, ideal para quienes buscan un descanso más tranquilo tras el verano intenso.

Detalles a tener en cuenta

En los vuelos con conexión, muchas combinaciones implican cambio de aeropuerto: por ejemplo, llegar a Aeroparque y salir desde Ezeiza, lo que requiere traslado interno en Buenos Aires. Verificar este detalle antes de comprar puede ahorrar tiempo y complicaciones. Los valores corresponden a tarifas de ida y vuelta con impuestos incluidos, relevadas para viajes del 8 al 14 de cada mes.