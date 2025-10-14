La fiesta de España en Mendoza: las fotos y Sociales de un encuentro top

Más de 350 invitados participaron del encuentro en Club Tapiz por la Fiesta Nacional de España. Estuvo el gobernador Alfredo Cornejo. ¡Mirá todas las fotos!

El gobernador Alfredo Cornejo fue uno de los invitados especiales a la Fiesta de España en Club Tapiz. Mirá todas las fotos al final de la nota.

Desde 1892, cada 12 de octubre España celebra su Fiesta Nacional, una jornada que conmemora la unión cultural, histórica y lingüística entre los pueblos hispanohablantes. En Mendoza, el Consulado de España anticipó los festejos con una elegante recepción el viernes 10 de octubre en Club Tapiz, en Maipú, donde más de 350 invitados compartieron una noche de encuentro, tradición y sabor.

El cónsul de España en Mendoza, Ramón Blecua Casas, junto a su esposa Nesrin Karavar de Blecua, recibieron a los asistentes con la calidez que caracteriza cada año a esta celebración, que se ha convertido en una cita esperada por la comunidad española residente en la provincia. Entre los presentes estuvieron representantes de las distintas colectividades españolas, autoridades provinciales y municipales, así como miembros de la comunidad diplomática y cultural mendocina.

consulado de españa (2) Más de 350 invitados asistieron al evento en Maipú. MDZ/ Maru Mena Los invitados especiales de la Fiesta de España en Mendoza Entre los invitados destacados se encontraban el ex gobernador y actual senador nacional Rodolfo Suarez y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien fue una de las figuras más solicitadas de la noche: decenas de asistentes aprovecharon para pedirle una selfie, generando un clima distendido y festivo.

El ambiente, enmarcado por los jardines y la arquitectura señorial de Club Tapiz, acompañó una velada en la que no faltaron las referencias a la gastronomía española. El catering estuvo a cargo de la reconocida chef Graciela Hisa, quien preparó una bandejeada con tapas tradicionales, empanadas argentinas y una versión especial de empanadas de camarón y queso que sorprendió a los presentes. Los vinos, por supuesto, fueron de Bodega Tapiz, elegidos para maridar la propuesta gastronómica con un sello mendocino de calidad.

cornejo consul de españa El gobernador Alfredo Cornejo llegó pasadas las 20.30. MDZ/ Maru Mena Durante la recepción, el cónsul Blecua Casas destacó la importancia de los lazos históricos y afectivos que unen a España y Argentina y celebró la diversidad cultural que florece en Mendoza gracias a las distintas colectividades.