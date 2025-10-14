Presenta:

La fiesta de España en Mendoza: las fotos y Sociales de un encuentro top

Más de 350 invitados participaron del encuentro en Club Tapiz por la Fiesta Nacional de España. Estuvo el gobernador Alfredo Cornejo. ¡Mirá todas las fotos!

Gema Gallardo Accardi

El gobernador Alfredo Cornejo fue uno de los invitados especiales a la Fiesta de España en Club Tapiz. Mirá todas las fotos al final de la nota.

MDZ / Maru Mena

Desde 1892, cada 12 de octubre España celebra su Fiesta Nacional, una jornada que conmemora la unión cultural, histórica y lingüística entre los pueblos hispanohablantes. En Mendoza, el Consulado de España anticipó los festejos con una elegante recepción el viernes 10 de octubre en Club Tapiz, en Maipú, donde más de 350 invitados compartieron una noche de encuentro, tradición y sabor.

El cónsul de España en Mendoza, Ramón Blecua Casas, junto a su esposa Nesrin Karavar de Blecua, recibieron a los asistentes con la calidez que caracteriza cada año a esta celebración, que se ha convertido en una cita esperada por la comunidad española residente en la provincia. Entre los presentes estuvieron representantes de las distintas colectividades españolas, autoridades provinciales y municipales, así como miembros de la comunidad diplomática y cultural mendocina.

Más de 350 invitados asistieron al evento en Maipú.

Los invitados especiales de la Fiesta de España en Mendoza

Entre los invitados destacados se encontraban el ex gobernador y actual senador nacional Rodolfo Suarez y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien fue una de las figuras más solicitadas de la noche: decenas de asistentes aprovecharon para pedirle una selfie, generando un clima distendido y festivo.

El ambiente, enmarcado por los jardines y la arquitectura señorial de Club Tapiz, acompañó una velada en la que no faltaron las referencias a la gastronomía española. El catering estuvo a cargo de la reconocida chef Graciela Hisa, quien preparó una bandejeada con tapas tradicionales, empanadas argentinas y una versión especial de empanadas de camarón y queso que sorprendió a los presentes. Los vinos, por supuesto, fueron de Bodega Tapiz, elegidos para maridar la propuesta gastronómica con un sello mendocino de calidad.

cornejo consul de españa
El gobernador Alfredo Cornejo llegó pasadas las 20.30.

Durante la recepción, el cónsul Blecua Casas destacó la importancia de los lazos históricos y afectivos que unen a España y Argentina y celebró la diversidad cultural que florece en Mendoza gracias a las distintas colectividades.

club tapiz
Los invitados pudieron recorrer la muestra de tapices expuesta en el lugar.

Todas las fotos de la Fiesta en Club Tapiz

club tapiz (2)
Alfredo Cornejo y Graciela Hisa.

consulado de españa (3)
Fabiana Calleja, Rodolfo Suarez, Ramón Blecua Casas y Nesrin Karavar de Blecua.

sociales
Eduardo Luna y Bibiana Vázquez.

sociales (2)
Lucas Marengo y Federico Bustos.

sociales (7)
Walter Bressia y su esposa Marita.

sociales (3)
El vicecomodoro Guido Flecha, jefe interino de la IV Brigada Aérea, junto a Marcela Salvatore, María Luara Vota y el coronel Rolando Alberto Labrousse, de la VIII Brigada de Montaña.

consul de españa
El cónsul de España y su esposa.

sociales (4)
Sergio Cuervo, Cecilia Suarez Quevedo, Camilo De Lillo y Cecilia Borda.

sociales (5)
Arturo Alcalde y Edith Herrera.

sociales (6)
Manuel Gil, Susana Lafuente, Rubí Panonto y Marcelo Agüero.

sociales (8)
Denis Romero, Felipe Rinaldo, Pablo Díaz y Pablo Bermúdez.

Cornejo
Cornejo de charla con Alberto Arizu: el gobernador saludó a todos y cada uno de los invitados que se le acercaron.

sociales (10)
Ana Day Vila y Manuel Pascual Merlo.

sociales (9)
Omar Fontana y Claudia Bellino.

sociales (11)
Claudio Martínez y su esposa Flavia.

sociales (14)
Varios de los invitados se fotografiaron junto al gobernador Alfredo Cornejo.

sociales (12)
Ana María Oliva y Analía Nadal.

sociales (13)
Susan López, Mario Morilla, Cristóbal Sánchez y Claudia Sánchez de Sánchez.

sociales (15)
Definitivamente, el gobernador Alfredo Cornejo fue el más fotografiado.

