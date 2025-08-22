Amigos, tapices, arte y vino: todas las fotos de una vernissage cool
La unión del arte y las bodegas goza de buena salud. En la nota, un exclusivo momento y las fotos de la inauguración de una muestra que no hay que perderse.
La Galería del Minotauro en Club Tapiz, un nuevo espacio expositivo en Mendoza dedicado al arte contemporáneo, se presenta al público con la exposición "El color tejido", de Adolfo Estrada. La incorporación de la Galería del Minotauro, un moderno laberinto subterráneo que reinventa el del mítico rey cretense, está dedicada al arte contemporáneo, con especial atención a esa intersección con el arte textil que la obra de Estrada ejemplifica a la perfección.
La primera exposición de este espacio está dedicada a la obra del artista Adolfo Estrada, trasladada al textil con las técnicas ancestrales y tintes naturales de la más remota antigüedad. Nacido en Buenos Aires en 1942, Adolfo Estrada es hijo de arquitecto y empieza a dibujar desde muy joven, copiando detalles de elementos constructivos que encuentra en libros de arquitectura de la biblioteca de su padre. Ese interés en la abstracción geométrica será una constante en su obra. A mediados de los años 90 inicia una serie de construcciones verticales en madera policromada. Algunas de estas obras se articulan a la manera de los retablos del Quattrocento.
Te Podría Interesar
Por la misma época empieza a usar el pan de oro. A partir de entonces, los relieves sobre madera y los pequeños collages —en general con trozos de papel pintados por él mismo— se convierten en una práctica habitual.
Esta transmutación de lo artesanal en una metafísica de lo cotidiano le llevará a realizar obras inusuales, como un retablo para la capilla de una finca privada en Toledo, encargo que ejecuta entre 2019 y 2021. En 2010 participa en la exposición Beauty as Necessity: Weavings and Paintings from the Otten Collection, en la Otten Kunstraum, en Hohenems (Austria), en la que se exhibe parte de la colección de textiles y arte abstracto —con artistas como Arp, Chillida, Delaunay, El Lissitzky, Hernández Pijuan, Popova y Scully— del empresario textil Wilhelm Otten.
Una muestra diferente e imperdible
Este proyecto es la continuación de "El hilo de Ariadna", una exposición inusual y heterodoxa de textiles tribales curada por Ferran Barenblit, inaugurada en octubre de 2023 en un espacio laberíntico dentro de la bodega histórica, diseñado por el arquitecto mendocino Alejandro Wachman.
Estrada escribe en el catálogo de la exposición: “[…] Si entendemos que la abstracción es la búsqueda de la esencialidad, es comprensible la fascinación por el arte de culturas tan remotas en espacio y tiempo. En el caso de los textiles, sus diseños están compuestos con elementos simples, signos de un lenguaje abstracto y universal”.
En esta exposición El color tejido, Estrada destila todas esas experiencias en una epifanía de textiles abstractos elaborados con técnicas tradicionales y colores naturales de una vibración poderosa. La conexión entre la abstracción metafísica y una forma de expresión ancestral tiene una fuerza evocadora que integra esas formas del inconsciente colectivo de los pueblos nómadas de las estepas de Asia o de las culturas precolombinas de los Andes con una obra totalmente contemporánea.
Se cierra así un círculo simbólico de nuestro inconsciente colectivo, donde el arte textil de los pueblos nómadas encuentra el lugar que le corresponde en el universo del arte contemporáneo.