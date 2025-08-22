Amigos, tapices, arte y vino: todas las fotos de una vernissage cool

La unión del arte y las bodegas goza de buena salud. En la nota, un exclusivo momento y las fotos de la inauguración de una muestra que no hay que perderse.

No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota.

La Galería del Minotauro en Club Tapiz, un nuevo espacio expositivo en Mendoza dedicado al arte contemporáneo, se presenta al público con la exposición "El color tejido", de Adolfo Estrada. La incorporación de la Galería del Minotauro, un moderno laberinto subterráneo que reinventa el del mítico rey cretense, está dedicada al arte contemporáneo, con especial atención a esa intersección con el arte textil que la obra de Estrada ejemplifica a la perfección.

La primera exposición de este espacio está dedicada a la obra del artista Adolfo Estrada, trasladada al textil con las técnicas ancestrales y tintes naturales de la más remota antigüedad. Nacido en Buenos Aires en 1942, Adolfo Estrada es hijo de arquitecto y empieza a dibujar desde muy joven, copiando detalles de elementos constructivos que encuentra en libros de arquitectura de la biblioteca de su padre. Ese interés en la abstracción geométrica será una constante en su obra. A mediados de los años 90 inicia una serie de construcciones verticales en madera policromada. Algunas de estas obras se articulan a la manera de los retablos del Quattrocento.

Por la misma época empieza a usar el pan de oro. A partir de entonces, los relieves sobre madera y los pequeños collages —en general con trozos de papel pintados por él mismo— se convierten en una práctica habitual.

Esta transmutación de lo artesanal en una metafísica de lo cotidiano le llevará a realizar obras inusuales, como un retablo para la capilla de una finca privada en Toledo, encargo que ejecuta entre 2019 y 2021. En 2010 participa en la exposición Beauty as Necessity: Weavings and Paintings from the Otten Collection, en la Otten Kunstraum, en Hohenems (Austria), en la que se exhibe parte de la colección de textiles y arte abstracto —con artistas como Arp, Chillida, Delaunay, El Lissitzky, Hernández Pijuan, Popova y Scully— del empresario textil Wilhelm Otten.

Una original muestra de arte en bodega Tapiz Una muestra diferente e imperdible Este proyecto es la continuación de "El hilo de Ariadna", una exposición inusual y heterodoxa de textiles tribales curada por Ferran Barenblit, inaugurada en octubre de 2023 en un espacio laberíntico dentro de la bodega histórica, diseñado por el arquitecto mendocino Alejandro Wachman.