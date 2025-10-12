La reina Letizia Ortiz volvió al rojo y deslumbró en Madrid

La reina española, Letizia Ortiz, eligió el rojo para hablar sin palabras. ¡Mirá las fotos de su look!

En Madrid, la reina Letizia volvió a apostar por su color más poderoso: el rojo. Lo hizo durante el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental 2025, celebrado en el Hotel Elba Alcalá. Después de un tiempo en el que había preferido tonos sobrios como el azul o el gris, la reina recuperó su color insignia para transmitir fuerza y vitalidad.

El vestido elegido fue un diseño de Adolfo Domínguez, de cuello a la caja, mangas amplias y cintura definida. El largo era midi lo que le dio sobriedad, pero el corte sutilmente entallado subrayó su figura sin rigidez. Lo más interesante fue el guiño que el modelo hizo al vestido verde de la princesa Leonor, usado en la apertura de las Cortes Generales en 2023.

Se sabe que el color rojo tiene una carga simbólica muy potente que transmite pasión, seguridad y poder, y que también está vinculado con la confianza en uno mismo”. Por supuesto, Letizia, supo encarnarlo.

El look se completó con tacones anchos, prácticos pero sofisticados, y un maquillaje natural, donde los labios apenas teñidos de coral equilibraron la intensidad del vestido. El cabello lo llevó en un recogido simple que mostró esa idea de serenidad elegante que Letizia maneja con mucha naturalidad.