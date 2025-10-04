Letizia Ortiz apostó por un look ideal pero asustó la forma de sus pies

Letizia Ortiz inauguró el curso escolar en Navarra con un look impecable de blusa de lunares y pantalones culotte. ¡Mirá!

La reina Letizia inauguró en Navarra el Curso de Formación Profesional 2025/2026 y lo hizo con un estilismo que muchos ya calificaron como “perfecto para el día a día”. Su elección combinó básicos, tendencias y comodidad, una fórmula que, bien ejecutada, nunca falla.

La cita tuvo lugar en el Centro Integrado Politécnico de Formación Profesional de Lumbier, donde la monarca se acercó a estudiantes y docentes. Pero más allá del acto oficial, fueron sus prendas las que acapararon los titulares. El look constó de una blusa de lunares en blanco y negro y un pantalón fluido que se convirtieron en el nuevo objeto de deseo.

La blusa, con polka dots negros sobre fondo blanco, tenía un corte clásico de manga larga, cuello redondeado y botones frontales. El tejido ligero la hacía perfecta para la temporada de media estación, cuando todavía no llega el frío pero el calor ya aflojó.

El pantalón negro, de pata ancha y tiro alto, se ajustó a la cintura con un cinturón del mismo género. Esa estructura estilizó su figura y le dio un aire moderno, equilibrando la ligereza de la blusa.

En cuanto a los zapatos, Letizia volvió a apostar por uno de sus modelos favoritos: los Paula Babies de Sézane. De estilo Mary Jane, con tacón bajo y hebilla doble, se convirtieron en el detalle retro-chic del estilismo.