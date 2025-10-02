El impactante look de Luisana Lopilato al que Michael Bublé reaccionó
Luisana Lopilato fue ovacionada en Le Défilé L’Oréal Paris con un look poderoso y elegante. ¡Mirá las fotos!
La Semana de la Moda de París sumó a Luisana Lopilato como una de sus protagonistas más aplaudidas. La actriz argentina desfiló en Le Défilé L’Oréal Paris, un evento que reunió a estrellas de todas las generaciones frente al Hôtel de Ville. La cita, bajo el lema “Libertad. Igualdad. Hermandad. Porque tú lo vales”, fue transmitida en vivo y se convirtió en un espectáculo global.
Luisana deslumbró con un vestido rojo ajustado, de escote en V, aberturas laterales y falda sirena. Acompañó el look con sandalias off white de taco alto y un abanico que sostenía en una mano, con la frase “Yo lo valgo” en inglés. Su cabello suelto con ondas y los labios en tono rojo completaron un estilismo que fue una bomba.
La pasarela incluyó nombres icónicos como Jane Fonda, Helen Mirren, Eva Longoria, Kendall Jenner, Viola Davis y Aishwarya Rai, además de artistas emergentes como la brasileña Anitta, quien incluso cantó sobre el escenario. La diversidad y la inclusión fueron el sello del evento, y Luisana se destacó entre las figuras internacionales.
La actriz compartió la experiencia en Instagram con un mensaje: “Orgullosa de llevar a la Argentina conmigo en cada paso”. Su publicación recibió miles de comentarios, entre ellos el de su esposo, Michael Bublé, quien le escribió: “Estoy muy orgulloso de ti, Lopi. Representás a nuestra familia argentina-canadiense tan maravillosamente”.