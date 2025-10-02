El impactante look de Luisana Lopilato al que Michael Bublé reaccionó

Luisana Lopilato fue ovacionada en Le Défilé L’Oréal Paris con un look poderoso y elegante. ¡Mirá las fotos!

Luisana Lopilato representó a la Argentina en la Semana de la Moda de París.

La Semana de la Moda de París sumó a Luisana Lopilato como una de sus protagonistas más aplaudidas. La actriz argentina desfiló en Le Défilé L’Oréal Paris, un evento que reunió a estrellas de todas las generaciones frente al Hôtel de Ville. La cita, bajo el lema “Libertad. Igualdad. Hermandad. Porque tú lo vales”, fue transmitida en vivo y se convirtió en un espectáculo global.

Luisana deslumbró con un vestido rojo ajustado, de escote en V, aberturas laterales y falda sirena. Acompañó el look con sandalias off white de taco alto y un abanico que sostenía en una mano, con la frase “Yo lo valgo” en inglés. Su cabello suelto con ondas y los labios en tono rojo completaron un estilismo que fue una bomba.

La pasarela incluyó nombres icónicos como Jane Fonda, Helen Mirren, Eva Longoria, Kendall Jenner, Viola Davis y Aishwarya Rai, además de artistas emergentes como la brasileña Anitta, quien incluso cantó sobre el escenario. La diversidad y la inclusión fueron el sello del evento, y Luisana se destacó entre las figuras internacionales.

La actriz compartió la experiencia en Instagram con un mensaje: “Orgullosa de llevar a la Argentina conmigo en cada paso”. Su publicación recibió miles de comentarios, entre ellos el de su esposo, Michael Bublé, quien le escribió: “Estoy muy orgulloso de ti, Lopi. Representás a nuestra familia argentina-canadiense tan maravillosamente”.

No te pierdas las fotos del look de Luisana Lopilato: Luisana 1 Luisana Lopilato brilló en París con un vestido rojo impactante. REUTERS/Stephanie Lecocq