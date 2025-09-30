Martín Fierro 2025: los looks y la alfombra roja de la gran noche de la televisión argentina

La gran noche de la televisión argentina volvió a teñir de brillo el Hilton Buenos Aires. Este lunes 29 de septiembre se entregaron los Premios Martín Fierro 2025 , con la conducción de Santiago del Moro y transmisión exclusiva por Telefe. Más allá de las estatuillas y los discursos, la alfombra roja fue una vez más el espacio para expresarse por medio de la moda; desde las siete de la tarde, Zaira Nara, Iván de Pineda, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez se encargaron de guiar a la audiencia por ese desfile.

No obstante, el glamour no se quedó sólo en la ropa. El menú gourmet diseñado para la velada fue otro de los puntos altos. Se sirvieron bocados de autor como pollo confitado con crema de aguacate y flores de aliso, burratina con emulsión de pimientos y un plato principal de costilla de novillo en cocción lenta, mientras que para los vegetarianos se prepararon hongos orgánicos asados con cremoso de coliflor.

Con la previa transmitida en vivo desde las 19, la ceremonia principal arrancó a las 21 en punto. Del Moro dio la bienvenida, marcando el inicio de una noche que se extendió varias horas, fiel a la tradición de los Martín Fierro . La escenografía, las luces y la música en vivo acompañaron la entrega de premios, mientras el streaming de Telefe permitió que el público siguiera cada detalle también desde dispositivos digitales.

Mirtha Legrand apostó por un vestido plateado largo con bordados en forma de hojas. Con mangas largas y cuello redondo, el diseño se lució junto a unos aros colgantes a juego con el tono, completando el estilo de la leyenda de la televisión argentina. Su propuesta demostró que los clásicos nunca pasan de moda, solo se reinventan.

Karina Mazzocco deslumbró con un vestido de silueta anatómica en seda fría color negro, firmado por Pucheta Paz. La pieza, íntegramente drapeada en un juego asimétrico, abrazaba la figura antes de abrirse en una falda sirena con quillas que culminaba en una cola de arrastre imponente. El corset interno le dio estructura, mientras que las joyas de Jean Pierre (collar, anillo y aros en oro blanco con brillantes y baguettes) sumaron ese destello de lujo absoluto.

NLV_8072 Karina Mazzocco. Ramiro Souto

Matilda Blanco optó por un diseño de Adrián Brown, de encaje rebrodé negro, mangas largas, cuello alto y una falda campana de gran volumen, totalmente traslúcida. La estilista Paola Reyes acompañó la elección con piezas de Jean Pierre: aros en forma de flor, anillos en oro blanco y brillantes que reforzaron el dramatismo de su apuesta estética.

NLV_8015 Matilda Blanco. Ramiro Souto

La China Ansa llevó un vestido de Joti Harriague con zapatos de Ricky Sarkany. El conjunto se completó con un arsenal de joyas de Jean Pierre, con argollas en oro amarillo con brillantes, una pulsera triple en oro amarillo, blanco y rosa, además de varias pulseras elastizadas y brillantes que le dieron un toque llamativo a su look.

MND04462 La China Ansa. Ramiro Souto

Mariana Fabbiani apostó al haute couture de Gabriel Lage. Su vestido, parte de los icónicos de la casa, estaba realizado en hilos de seda sobre base nube y bordado íntegramente a mano con cristales acerados y peltrosos, un trabajo minucioso resignificado especialmente para ella. La espalda cautivante y la caída luminosa hicieron que Mariana brillara como pocas. Su joyería reforzó esa narrativa, con una gargantilla choker, corbatero, anillos y pulsera stretch, todo en oro blanco 18k con brillantes.

NLV_7963 Mariana Fabbiani. Ramiro Souto

Juana Viale se inclinó también por Gabriel Lage, pero con una propuesta distinta: un strapless en brocado de seda laminado en tonalidad rose quartz iluminada con plata metálica. Los cristales bordados en la cintura y el tajo lateral le dieron dinamismo a un vestido, mientras que las joyas fueron de Flo Boskis Stad.

A su lado, Susana Giménez inmortalizó la noche con un vestido largo de paillettes plateadas de manga larga, escote profundo y corte al cuerpo. El detalle que elevó la propuesta fue un collar con una esmeralda imponente, contrastando con el brillo metálico del vestido. Llevó, además, un clutch pequeño de plumas blancas.

MND04691 Juana Viale junto a Susana Giménez. Ramiro Souto

NLV_8110 Susana Giménez. Ramiro Souto

El look de Zaira Nara fue un capítulo aparte. Para la previa, eligió un slip dress noir de María Gorof en seda con encaje Chantilly francés, bordado artesanalmente en hilos de seda. Durante la conducción, sorprendió con un vestido silver en tul francés bordado con cristales, realzado por un aplique de plumas naturales off white que caía en sobrecola dramática. Y para la cena, cerró con un Rouge Satin confeccionado en seda natural, escote profundo y falda de impecable caída. Sus joyas fueron de Simonetta Orsini y constó de gargantilla, anillo de cinco hileras y aros en oro blanco con brillantes.

MND03712 Zaira Nara. Ramiro Souto

Pampita vino con una de las apuestas más arriesgadas y celebradas de la alfombra, siendo este un vestido en dos bloques de color, con un corpiño negro escotado halter y una falda voluminosa en amarillo. El peinado fue pulido, con rodete bajo y raya al medio, resaltando la simetría del rostro. Un make up impecable con labios rojos intensos reforzó la energía del look.

MND04831 Pampita. Ramiro Souto

El look de Pampita bajo la mirada de diferentes medios:

El look de Pampita MF2025

Verónica Lozano apostó por la sofisticación con un set de joyas de Jean Pierre, con anillos con distintos cortes de brillantes, aros largos con perlas cultivadas y piezas en oro blanco 18k. Todo dialogó con su look de manera natural, mostrando cómo la joyería bien seleccionada puede ser la protagonista sin necesidad de tanta estridencias.

NLV_8085 Verónica Lozano. Ramiro Souto

Lucila “La Tora” Villar mostró versatilidad con dos cambios de Jitric. Primero, un vestido negro de guipure como lienzo para resaltar joyas de Bartolomé, con cristales checos y citrino que sumaban color. Después, un vestido drapeado minimalista que encontró su contrapunto en un set completo de joyas en oro blanco y cristales checos tallados. Una doble apuesta que funcionó como un manifiesto de elegancia joven y experimental.

NLV_7966 La Tora. Ramiro Souto

Verónica de la Canal lució un look que fue una clase magistral de cómo un vestido negro puede ser todo menos básico. Se trató de un diseño de silueta larga y ajustada, con cuello cerrado y mangas largas, que jugó con drapeados sutiles sobre la cintura para estilizar y marcar la figura. La elección de un peinado alto y tirante, con un recogido tipo pony voluminoso, reforzó el aire de femme fatale. El maquillaje se mantuvo dentro de la gama neutra pero con labios bien definidos, mientras que los accesorios marcaron el tono glam, con aros largos y brillantes y unas gafas XL en rojo oscuro. El toque final fueron los zapatos de plataforma, apenas visibles, que potenciaron la elegancia del total black.

MND03680 Verónica de la Canal. Ramiro Souto

Florencia de la V lució un vestido strapless en tono nude con bordados metálicos que dibujaban un motivo orgánico. La pieza se acompañó con un abrigo de plumas gris lavanda que caía con peso y textura sobre los hombros, sumando un aire de glamour casi cinematográfico. Por otro lado, un clutch plateado pequeño y un collar de piedras con brillos suaves completaron el look. En cuanto al peinado, fue ultra lacio con raya al medio, dejando todo el protagonismo al juego de texturas.

MND04715 Florencia de la V. Ramiro Souto

Priscila Crivocapich deslumbró con un diseño total red de Joti Harriague, un vestido íntegramente bordado en lentejuelas que potenció el magnetismo del color y jugó con la audacia de una silueta de líneas modernas. Con un escote cerrado al frente pero laterales profundamente cavados, el estilismo se completó con joyas de Simonetta Orsini; aros y argollas XL en oro blanco 10k con brillantes.

MND03673 Priscila Crivocapich. Ramiro Souto

Isabel Macedo brilló con un vestido de Jorge Rey en tul de seda bordado a mano con cristales en formas geométricas, coronado por un ruedo en maxi plumas en degradé. Las joyas de Jean Pierre, en oro rosa con rubíes y brillantes, intensificaron el aire sofisticado de su presencia.

NLV_7971 Isabel Macedo. Ramiro Souto

Wanda Nara, en cambio, llevó la impronta Dolce & Gabbana, con un vestido negro, aros de la firma italiana y una selección de joyas de Jean Pierre en oro amarillo, blanco y rosa, con distintos cortes de brillantes que confirmaron su gusto por el maximalismo elegante.

MND04872 Wanda Nara. Ramiro Souto

Entre los varones, Iván de Pineda sorprendió con un smoking de Zaffora que reinterpretaba la chaqueta de fumar de manera moderna. El verde con matices grisáceos del tejido italiano de lana merino y mohair contrastaba con el pantalón negro clásico, mientras un moño descontracturado le daba un aire contemporáneo.

MND03706 Iván de Pineda. Ramiro Souto

Donato de Santis optó por un traje azul con solapa negra.

NLV_7879 Donato de Santis. Ramiro Souto

Diego Poggi por un traje clásico.

MND03676 Diego Poggi. Ramiro Souto

Rodolfo Barili por un look tradicional acompañado de Lara Piro, que se inclinó por los brillos y transparencias. El contrapunto perfecto entre la tradición y lo vanguardista.