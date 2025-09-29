Tini Stoessel revolucionó las redes con un look urbano de alto impacto

Con pantalón ancho, campera deportiva y borcegos negros, Tini Stoessel impuso un estilo canchero y cómodo. ¡Mirá las fotos e inspirate!

Tini Stoessel lució en su última aparición en redes unos borcegos negros, protagonistas de un look urbano que conquistó corazones en Instagram.

La cantante eligió un conjunto en blanco y negro, un contraste clásico que nunca falla, pero lo reinterpretó en modo streetwear. Llevó un pantalón ancho de jogging y una campera con cierre, todo en una base blanca con estampados negros.

El golpe de efecto llegó con los borcegos, un modelo chunky en cuero negro que, lejos de ser un simple complemento, se transformó en el corazón del outfit. Este calzado, que promete ser uno de los más fuertes de la temporada, le dio toda la actitud y una dosis extra de personalidad al look.

Lo interesante del estilismo fue la forma en que conjugó comodidad y vanguardia. No se trató de un conjunto elaborado, sino de un look real, alcanzable y urbano, que al mismo tiempo se percibió muy original.