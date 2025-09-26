La boda del año: Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya pusieron fecha para el mega evento de sus vidas

En un programa de chimentos de canal América revelaron los últimos detalles del esperado casamiento entre la famosa cantante y el exitoso futbolista.

El ansiado casamiento entre la cantante Tini Stoessel y el deportista Rodrigo De Paul se aproxima, generando una gran expectativa mediática. Los preparativos para el evento han avanzado al punto de que se han filtrado varios pormenores clave sobre la celebración, incluyendo su ubicación y el día planeado, así como ciertos arreglos de vida que la pareja implementaría una vez formalizado su vínculo.

Este viernes en Intrusos (América TV), contaron que ha trascendido un plan significativo para su futuro inmediato. Luego de la boda, la intérprete y el mediocampista han resuelto establecer su hogar conyugal en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Este mismo informe sugiere que, más allá del evidente afecto que los une, el compromiso le brindaría a la artista una vía para consolidar su estatus legal en dicha nación.

En contraste con estas revelaciones, surgió un desmentido sobre un aspecto contractual de la futura vida en común. La periodista Karina Iavícoli manifestó que, en una conversación con Alejandro Stoessel, el productor negó rotundamente la existencia de un pacto previo al matrimonio. “El productor desmintió la posibilidad de un acuerdo prenupcial”, aseguró. La fecha seleccionada para el evento, según se ha confirmado, es el 20 de diciembre del corriente año.

Respecto a instalarse en el exterior, se sabe que Stoessel ya es propietaria de una vivienda en en Miami. No obstante, dicha propiedad fue destinada para el uso de sus padres, circunstancia que llevó a la exprotagonista de Violeta a tomar la decisión de compartir un nuevo techo con su futuro marido.