María Becerra y Tini Stoessel confirmaron su colaboración: cuándo sale Hasta que me enamoro

El mundo de la música urbana vuelve a tener a dos de sus máximas referentes unidas en un mismo tema. María Becerra y Tini Stoessel confirmaron lo que hasta hace pocos días era solo un rumor: trabajaron juntas en una canción que ya tiene fecha de estreno.

Mientras La Nena de Argentina se prepara para su histórico show 360 en el estadio River Plate y Tini afina los detalles de sus siete presentaciones con “Futtura” en Tecnópolis, ambas artistas sorprendieron a sus seguidores al publicar imágenes del rodaje del videoclip que las tendrá como protagonistas.

La expectativa creció aún más cuando revelaron parte del material audiovisual en sus redes, donde se las ve compartiendo escenas en un set cargado de energía y complicidad. En esos mismos posteos, confirmaron el título y el lanzamiento del tema: “HASTA QUE ME ENAMORO 18/9 EN TODAS LAS PLATAFORMAS”.

Teaser de Hasta que me enamoro, lo nuevo de María Becerra y Tini Stoessel.

Este anuncio no solo marca un nuevo capítulo en sus carreras, sino también una muestra del lugar que ocupan dentro de la música latina actual. Con estilos distintos pero complementarios, Becerra y Stoessel se consolidan como referentes de una generación que exporta talento a nivel mundial. La fecha de estreno ya está marcada en la agenda de sus fans, que cuentan los días para escuchar cómo sonará esta unión que promete convertirse en uno de los grandes hits del año.

tini y maria María Becerra y Tini Stoessel compartieron imágenes del rodaje del videoclip. @mariabecerra

Además de la expectativa musical, la unión entre ambas cantantes refleja el crecimiento de la escena femenina en el género urbano y pop latino. Cada una con su estilo y sello personal, han logrado posicionarse entre las artistas argentinas más escuchadas en el mundo, acumulando millones de reproducciones y colaboraciones internacionales.