Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 18 de septiembre

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Sinopsis : ¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo de tu pasado? Sarah (Margot Robbie) y David (Colin Farrell) son dos solteros desconocidos que se conocen en la boda de un amigo en común y pronto, por un sorprendente giro del destino, se encuentran en el Gran Viaje de Tu Vida - una aventura divertida, fantástica y apasionante en la que reviven momentos importantes de sus pasados, descubren cómo han llegado a donde están en el presente... y posiblemente tienen la oportunidad de cambiar su futuro.

Clasificación: no tiene

Género: drama fantástico y romance

Papá por dos

Sinopsis: Santiago (Benjamín Vicuña) sueña con formar una familia con Ana (Celeste Cid) y todo parece ir en esa dirección cuando ella le anuncia que está embarazada. El único problema es que también le cuenta que el papá, es su Ex! Dispuesto a luchar contra todo por su amor, se queda al frente de esta extraña familia. Pero todo se complica cuando el ex de Ana -Pancho- se instala en la casa que comparten para ser parte del embarazo. La competencia entre ambos desatará una divertida guerra por ganar a Ana, donde no todo se vale.

Papá X Dos - Trailer Oficial

Duración: 105 minutos

Elenco: Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Lucas Akoskin, María Gracia Omegna, Tati Fernández

Clasificación: apta para mayores de 13 años

Género: comedia familiar

La luz que imaginamos

Sinopsis: En Mumbai, la rutina de la enfermera Prabha se ve alterada cuando recibe un regalo inesperado. Su joven compañera de cuarto, Anu, intenta sin éxito encontrar un lugar en la ciudad para estar a solas con su novio. Un viaje a un pueblo costero les abrirá la posibilidad de dar espacio a sus deseos.

la luz que imaginamos pelicula La luz que imaginamos. IMDB

Duración: 118 minutos

Elenco: Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam, Hridhu Haroon, Azees Nedumangad, Tintumol Joseph, Anand Sami, Lovleen Mishra, Madhu Raja, Shweta Prajapati

Clasificación: no tiene

Género: drama social y romántico

Belén

Sinopsis: Belén narra el caso estremecedor de Julieta, una joven acusada injustamente de cometer un aborto ilegal, y de Soledad Deza (Dolores Fonzi), la abogada valiente que se encarga de este caso altamente controversial y explosivo.

Belén (trailer)

Duración: 105 minutos

Elenco: Dolores Fonzi, Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, Luis Machín, César Troncoso, Sergio Prina, Ruth Plaate, Lili Juarez

Clasificación: apta para mayores de 13 años

Género: drama judicial

Una velada con Dua Lipa

Sinopsis: La famosísima y súper premiada cantante nos invita a vivir una noche íntima desde el icónico Royal Albert Hall de Londres. Un concierto inolvidable que combina una presentación exclusiva con una entrevista íntima a Dua Lipa. Además, el espectáculo cuenta con la participación especial de Elton John.

Dua Lipa se sometió a un radical cambio de look. Dua Lipa estrena su documental en cines. Archivo MDZ

Duración: 66 minutos

Elenco: Dua Lipa, Elton John, Rina Lipa

Clasificación: no tiene

Género: musical