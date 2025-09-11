Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos del jueves 11 de septiembre

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy.

Una película-concierto del legendario guitarrista de Pink Floyd. Esta producción cinematográfica captura la actuación monumental de David Gilmour en el histórico Circo Máximo de Roma durante su gira Luck and Strange en 2024 —su primera en casi una década—. Dirigida por su colaborador habitual Gavin Elder.

Ambientado en un mundo donde los juguetes tienen vida propia, esta historia está vista a través de dos juguetes: Woody (Tom Hanks), un vaquero parlante a cuerda, y Buzz Lightyear (Tim Allen), una heroica figura de acción espacial. El cómico dúo finalmente aprende a dejar de lado sus diferencias cuando se separan de su dueño, Andy, y se encuentran en una desopilante misión llena de aventuras... donde solo sobrevivirán si forman una alianza.

Together: juntos hasta la muerte

Tras mudarse al campo en busca de una nueva vida, una pareja comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales que no solo alteran su vínculo, sino también su percepción de la relación... y de sí mismos.

Together: juntos hasta la muerte - tráiler

200% lobo

El valiente caniche rosa Freddy Lupin tiene todo lo necesario para liderar a su manada de hombre lobo. Salvo una: el respeto. Si fuera, tan solo, un poco más lobo. Pero, cuando un joven espíritu de la luna, Moopoo, lo transforma en hombre lobo y lanza un hechizo sobre la Tierra, Freddy debe restaurar el orden cósmico antes de que la Tierra y la Luna colisionen ¡Madre mía!

200 lobo estreno 200% lobo Captura de tráiler

Verano Trippin

Un verano frío en la Patagonia. Toni y Lena, amigas inseparables, sueñan con escapar de la monotonía del pueblo y explorar el mundo. Para juntar plata, empiezan a vender marihuana como “Las Siamesas”. Pero cuando empiezan a trabajar para Dolores, la mítica narco del pueblo, se ven arrastradas a un submundo oscuro de nazis y corrupción policial. Lo que parecía una aventura excitante se convierte en una espiral de peligro y traición, quebrando su inocencia y poniendo en riesgo su amistad.

VERANO TRIPPIN- Trailer Oficial

La llegada del hijo

Sofía, sumida en un profundo duelo secreto, debe recibir en casa a su hijo que regresa luego de años de prisión. Este reencuentro será para ambos la oportunidad de sortear esa infranqueable distancia que los separa desde el momento del crimen.

la llegada del hijo estreno La llegada del hijo. Captura de tráiler

Demon Slayer: Kimetsu no yaiba castillo infinito

El final se acerca. Crunchyroll se alegra en presentar Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito, que llegará a los cines como trilogía! El primer tráiler nos lleva a las entrañas de la pelea que está por desencadenarse entre el cuerpo de cazadores de demonios y los pilares contra Muzan Kibutsuji y sus leales demonios. Esta épica historia comienza cuando Tanjiro Kamado, un chico cuya familia es asesinada por un demonio, se une al cuerpo de cazadores de demonios para convertir a su hermana menor Nezuko de nuevo en humana después de que ella se transformara en un demonio.