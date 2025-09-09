Call of Duty llega al cine: fecha de lanzamiento y lo que se sabe de la adaptación

La industria del cine atraviesa una etapa marcada por secuelas, remakes y adaptaciones de videojuegos. En ese contexto, Paramount y Activision confirmaron que llevarán la saga Call of Duty a la gran pantalla, un proyecto que ya comenzó a generar debate entre fanáticos y críticos.

Desde su lanzamiento en 2003, Call of Duty se consolidó como una de las series más exitosas en la historia de los videojuegos. Con más de 500 millones de copias vendidas y 21 títulos principales en 16 años —35 si se cuentan los spin-offs y versiones móviles—, la saga se convirtió en referente del género bélico.

Esa popularidad llevó a Paramount a apostar por una adaptación cinematográfica. Según la compañía, el objetivo es crear una película fiel a la esencia del juego, capaz de emocionar a los jugadores veteranos y, al mismo tiempo, resultar atractiva para quienes no conocen la franquicia.

La producción, que ya está en etapa de planificación, será desarrollada y distribuida por Paramount . Aún no se confirmaron detalles sobre el reparto, la fecha de estreno ni la línea argumental. La incógnita principal es si la película se centrará en una subserie específica como 'Modern Warfare' o 'Black Ops', o si apostará por una trama bélica más genérica.

La fórmula más sencilla sería crear una película de guerra repleta de acción, siguiendo el estilo de franquicias como Fast & Furious, con escenas espectaculares y un guion ligero. Sin embargo, el riesgo está en que el resultado sea "una más" dentro de un género saturado.

Una apuesta arriesgada

La experiencia demuestra que no todas las adaptaciones de videojuegos logran éxito en cine. Un ejemplo es Warcraft, también de Activision, que en 2016 obtuvo una recepción tibia con apenas 5,6 puntos en Filmaffinity, a pesar de dejar la trama abierta para una secuela que nunca llegó.

Por eso, la gran pregunta es si Call of Duty logrará romper la tendencia de fracasos o si terminará en la misma lista de adaptaciones olvidables. En paralelo, otros títulos como Clair Obscur: Expedition 33 ya fueron anunciados para futuras adaptaciones, y muchos jugadores esperan que otras franquicias den el salto al cine.

Lo que viene

La película de Call of Duty todavía no tiene fecha, pero la expectativa ya está instalada. Paramount apuesta por transformar una de las marcas más vendidas de la historia en un éxito de taquilla. Los fans, por su parte, se preguntan si esta será otra película bélica sin alma o si logrará trascender como ocurrió con la serie de The Witcher.