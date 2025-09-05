Xbox próxima generación: ¿podría costar casi el doble que la PlayStation 6?

La próxima batalla de consolas ya empieza a tomar forma. En los foros de NeoGAF, el conocido filtrador de AMD , Kepler L2 , confirmó que la APU AMD Magnus será el corazón de la nueva Xbox y también de una futura línea de PC gaming. Este procesador de gran tamaño con diseño de chiplet promete un salto técnico notable, pero también podría encarecer de manera significativa el costo de la consola.

Según Kepler L2, solo la consola tendrá retrocompatibilidad con juegos de anteriores generaciones de Xbox . La razón estaría en las licencias: las editoras no aceptan que un título comprado para Xbox se convierta automáticamente en una licencia válida en PC.

Esto deja en claro que, pese a las especulaciones sobre un arranque dual entre Xbox y Windows, Microsoft no tendría forma legal de llevar esa retrocompatibilidad a ordenadores.

En el lado positivo, la consola de próxima generación de Microsoft podría ejecutar juegos de Steam y GOG sin complicaciones. Técnicamente, sería posible mediante una máquina virtual, lo que abriría las puertas a una biblioteca inmensa más allá del ecosistema de Xbox.

Sin embargo, este soporte trae un problema: si los jugadores compran en tiendas externas, Microsoft no recibirá el habitual 30% de comisión por cada juego vendido. Esto obligaría a la compañía a vender la consola con ganancias desde el inicio, algo inusual en el mercado de hardware.

¿Más cara que la PlayStation 6?

Entre el costo elevado de la APU Magnus y la pérdida de ingresos por las ventas de juegos, los rumores apuntan a que la próxima Xbox podría costar casi el doble que la PlayStation 6. Aunque el dato no está confirmado, el escenario ya no parece tan descabellado.

Mientras tanto, Sony seguiría un camino diferente. La PlayStation 6 (PS6) buscaría ofrecer un sistema con soporte para 4K, 120 FPS y mejoras en el trazado de rayos, manteniendo precios más contenidos. Además, prepara un sistema portátil que superaría en rendimiento tanto a la Xbox ROG Ally X como a la PlayStation 5 base.

xbox next3 La consola de Microsoft apostará por la potente APU AMD Magnus y la compatibilidad con tiendas de terceros. Xbox

Una generación de contrastes

Todo indica que Microsoft y Sony están apostando a estrategias opuestas. Xbox se acercaría más al terreno de las PC gaming preconstruidas, mientras que PlayStation se enfocaría en mantener un hardware potente pero accesible, acompañado de una propuesta portátil competitiva.

La próxima generación de consolas, marcada por la innovación técnica y la divergencia de modelos, promete ser una de las más interesantes en años.