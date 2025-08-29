Xbox: estos son los títulos más esperados de la primera semana de septiembre

Si bien Xbox Game Pass continúa siendo la suscripción que ofrece una de las bibliotecas de juegos más completas, en los primeros días de septiembre , los jugadores podrán disfrutar de varios títulos que abarcan distintos géneros, desde plataformas hasta juegos de rol y deportes.

Disponible el 2 de septiembre para Xbox Series X/S , Metal Eden es un juego de ciencia ficción que llevará a los jugadores a un mundo post-apocalíptico. Con mecánicas únicas y una historia envolvente, este título promete ser una gran adición al catálogo de Game Pass.

El 3 de septiembre llega Demonschool a Xbox One. Este juego de rol táctico mezcla estrategia y acción en un mundo lleno de demonios y misterio. Los jugadores deberán enfrentarse a retos tácticos mientras exploran un universo oscuro.

Hell is Us (Xbox Series X/S) – 4 de septiembre

Hell is Us, disponible el 4 de septiembre para Xbox Series X/S, es un juego de supervivencia en un mundo distópico. Los jugadores se sumergen en un entorno lleno de peligros y deben luchar por su supervivencia mientras descubren secretos oscuros.

Hollow Knight: Silksong (Xbox One, Xbox Series X/S) – 4 de septiembre

Uno de los títulos más esperados, Hollow Knight: Silksong, llegará el 4 de septiembre para Xbox One y Xbox Series X/S. Este juego de plataformas de acción continúa la historia de Hollow Knight, ofreciendo nuevos niveles, enemigos y desafíos en un mundo subterráneo lleno de misterio.

Cronos: The New Dawn (Xbox Series X/S) – 5 de septiembre

Cronos: The New Dawn, disponible el 5 de septiembre para Xbox Series X/S, es un juego de rol que combina magia y acción en un mundo lleno de criaturas fantásticas y batallas épicas. Los jugadores tendrán que tomar decisiones importantes mientras exploran un vasto y peligroso mundo.

Daemon X Machina: Titanic Scion (Xbox Series X/S) – 5 de septiembre

Los fanáticos de los mechas podrán disfrutar de Daemon X Machina: Titanic Scion el 5 de septiembre en Xbox Series X/S. En este juego de acción, los jugadores pilotarán poderosos mechas en batallas intensas, enfrentándose a enemigos gigantes y desafiantes.

NBA 2K26 (Xbox One, Xbox Series X/S) – 5 de septiembre

El 5 de septiembre llega NBA 2K26 a Xbox One y Xbox Series X/S, ofreciendo la mejor simulación de baloncesto con gráficos mejorados, mecánicas de juego refinadas y una jugabilidad más realista que nunca. Los fanáticos del baloncesto no querrán perderse este título.

