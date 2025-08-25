Metal Gear Solid Delta: el regreso del clásico ahora en PS5, Xbox Series X/S y PC

Hay juegos que nunca se olvidan. Así como un gol histórico o una escena de película que puedes repetir de memoria, algunos títulos quedan grabados para siempre en los jugadores. Uno de ellos es Metal Gear Solid 3: Snake Eater, lanzado en 2004 para PlayStation 2 . Ahora, 21 años después, Konami revive la experiencia con Metal Gear Solid Delta , una remake que respeta al original y lo adapta a la nueva generación.

Aunque Hideo Kojima no participó en el proyecto tras su salida de Konami , el equipo detrás de Delta asegura que el juego mantiene intacta su esencia. “Lo principal con Delta fue asegurarnos de mantener todo en el original tal como es, en términos de jugabilidad e historia”, explicó Yuji Korekado, productor del título.

La historia, los menús, los sonidos y hasta las voces originales regresan tal cual estaban en PS2. Incluso las físicas antiguas —como atravesar cuerpos en el suelo— se mantienen para conservar la experiencia de 2004.

Una de las pocas novedades llega en los controles: el juego permite elegir entre el Estilo Legado, idéntico al de la PS2, o un Estilo Nuevo, más adaptado a los estándares actuales de shooters y juegos de acción. Con esta opción, Konami busca acercar la saga a una nueva generación de jugadores.

El remake vuelve a situarnos en plena Guerra Fría, con Big Boss infiltrado en la selva rusa para detener una crisis nuclear. La narrativa mezcla espionaje, traiciones y acción cinematográfica, con escenas que recuerdan a las películas de James Bond, incluida una intro al mejor estilo 007.

Metal Gear Solid Delta llega este fin de mes con un remake fiel al clásico de PS2.

Los enemigos legendarios también regresan: The Boss, The End y otros jefes memorables están presentes con sus mecánicas originales. El duelo contra The End, que puede resolverse dejando pasar el tiempo hasta que muera de viejo, sigue siendo una de las batallas más épicas de la saga.

Unreal Engine y un acabado pulido

El salto técnico llega con el motor gráfico Unreal Engine, que aporta texturas más detalladas, colores vivos y un mayor realismo en la jungla. Todo sin alterar el diseño y guion originales, lo que convierte a Metal Gear Solid Delta en la forma más completa de revivir la historia.

Fecha de lanzamiento y plataformas

Metal Gear Solid Delta llegará el 28 de agosto de 2025 para Plasytation 5, Xbox Series X/S y PC, consolidándose como la mejor forma de redescubrir este clásico.

Ya sea para revivir uno de los mejores juegos de espionaje de la historia o para descubrir por primera vez la saga, Delta promete combinar nostalgia, modernidad y una historia que sigue marcando generaciones.

