Una década en la cima de Steam: cuáles son los dos shooters gratuitos que siguen siendo imbatibles

Las plataformas digitales como Steam concentran millones de jugadores a diario, con catálogos que superan los miles de títulos. Sin embargo, pocos juegos logran mantenerse durante años entre los más jugados y rentables. En julio de 2025, los datos confirman que hay dos excepciones notables: Counter-Strike 2 y PUBG , dos shooters competitivos que registran picos de más de 700.000 jugadores simultáneos prácticamente todos los días.

Aunque nacieron como juegos de pago, tanto Counter-Strike 2 como PUBG adoptaron con el tiempo un modelo free-to-play, lo que les permitió ampliar su base de usuarios. Lejos de afectar a sus ingresos, la estrategia resultó un éxito: ambos títulos están presentes en el ranking global de los 100 juegos con más ventas semana tras semana.

Incluso cuando irrumpen lanzamientos de peso como Dune: Awakening o REMATCH, la consistencia de ambos juegos les permite recuperar el liderazgo a las pocas semanas.

El éxito económico de estos títulos gratuitos radica en el modelo de microtransacciones.

Counter-Strike 2: lleva 677 semanas consecutivas en la lista de los más vendidos, contando desde el lanzamiento de Global Offensive en 2012.

Counter-Strike 2 : su principal fuente de ingresos son las cajas de skins, que requieren llaves para abrirse, además de los pases de operaciones y las comisiones del 5% que aplica Valve en cada transacción del Mercado de la Comunidad. Muchas de estas skins adquieren valor especulativo, lo que convierte a CS2 en un fenómeno único dentro del gaming.

PUBG: basa su rentabilidad en los Pases de Batalla (Survivor Pass) de temporada, que ofrecen recompensas cosméticas exclusivas, y en la venta directa de skins dentro de la tienda del juego.

Ambos títulos demuestran que los jugadores no dudan en gastar dinero real para personalizar su experiencia, incluso sin obtener ventajas competitivas directas.

steam juegos 3 PUBG: acumula 436 semanas en el ranking desde su llegada en 2017 Steam

Retención y comunidad: las armas secretas

Más allá del modelo económico, Counter-Strike 2 y PUBG siguen siendo referentes por su jugabilidad competitiva y el efecto comunidad que generan. Al ofrecer partidas PVP intensas y constantes actualizaciones, mantienen un nivel de retención que otros títulos no logran sostener en el tiempo.

De esta manera, Steam reafirma que los shooters competitivos free-to-play son un pilar dentro de la industria, capaces de combinar una enorme base de jugadores con ingresos millonarios que no dejan de crecer.

FUENTE: Información extraída de Steam