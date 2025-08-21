Valve trabaja en la nueva Steam Deck «Fremont» con GPU dedicada: cuándo llega

Valve irrumpió en el mercado de las consolas portátiles en 2022 con la Steam Deck , seguida por una versión con pantalla OLED en 2023. Ambos modelos consolidaron un nuevo segmento que combina portabilidad con la experiencia de juego en PC. Sin embargo, su hardware pronto quedó por detrás frente a competidores con procesadores más modernos.

Ahora, bajo el nombre en clave Valve Fremont , la compañía estaría desarrollando una versión mucho más potente, considerada por muchos como la verdadera Steam Deck 2.

El 20 de agosto de 2025, la base de datos de Geekbench registró un dispositivo denominado «Valve Fremont» (ID: 13390426). Según el usuario de X (Twitter) @SadlyItsBradley, esta versión cuenta con una CPU AMD personalizada de 6 núcleos y 12 hilos, con frecuencias que van de los 3.20 GHz hasta los 4.8 GHz.

El prototipo filtrado aparece con 8 GB de memoria DDR5 a 5600 MT/s, aunque se especula que la versión final podría ofrecer más capacidad. Lo más llamativo es que la GPU integrada está deshabilitada, ya que el sistema utiliza una tarjeta gráfica dedicada AMD Radeon RX 7600, lo que supone un cambio drástico respecto a la primera Steam Deck , que usaba una APU con gráfica integrada RDNA 2.

La Steam Deck original (2022) incluía un chip AMD Zen 2 de 4 núcleos, GPU integrada RDNA 2 con 8 unidades de cómputo y 16 GB de memoria LPDDR5. En contraste, el prototipo Valve Fremont incorpora una CPU de 6 núcleos y 12 hilos, alcanza hasta 4.8 GHz, emplea memoria DDR5 y, sobre todo, reemplaza la iGPU por una Radeon RX 7600 dedicada.

Según especialistas, esta decisión podría suponer un salto de hasta 150% más de rendimiento gráfico, lo que permitiría ejecutar juegos AAA a 1080p y 60 FPS estables, aunque con mayor consumo energético.

Desafíos: batería y refrigeración

El gran reto será mantener el equilibrio entre potencia y autonomía. Una GPU dedicada como la RX 7600 incrementa notablemente el consumo energético, lo que obligaría a Valve a mejorar tanto la batería como el sistema de refrigeración. De no hacerlo, la portabilidad, una de las características principales de la Steam Deck, podría verse comprometida.

steam deck2 La Steam Deck original (2022) incluía un chip AMD Zen 2 de 4 núcleos, GPU integrada RDNA 2 con 8 unidades de cómputo y 16 GB de memoria LPDDR5 Steam Deck

Lanzamiento: qué se sabe hasta ahora

Aunque Valve no ha confirmado oficialmente el desarrollo de este dispositivo, fuentes de la cadena de suministro citadas por DigiTimes señalan que la producción en masa podría comenzar en el último trimestre de 2025. Esto situaría un lanzamiento probable en el primer trimestre de 2026, siguiendo los ciclos habituales de la industria.

De confirmarse, el proyecto Valve Fremont marcaría un salto generacional para la Steam Deck y abriría una nueva etapa para Valve en el terreno del hardware, con un dispositivo que podría competir de lleno con las consolas portátiles más potentes del mercado.

