Los 7 mejores juegos de mundo abierto para Steam Deck en 2026

La Steam Deck se convirtió en una rareza valiosa: una portátil capaz de mover mundos abiertos gigantes sin obligarte a quedarte pegado al escritorio. Su gran ventaja no es solo el hardware, sino el ecosistema: SteamOS y la verificación de compatibilidad hicieron que el catálogo “jugable” crezca de manera sostenida, con títulos que antes parecían exclusivos de una PC grande. Para quienes disfrutan perderse en un mundo abierto de mapas enormes, misiones secundarias y exploración libre, hoy hay varios juegos que funcionan especialmente bien en el formato portátil.

En una consola portatil como la Steam Deck , el mundo abierto se disfruta distinto: partidas cortas, exploración por tramos, una misión al paso y suspensión instantánea. Por eso, los mejores candidatos no son solo los más famosos, sino los que mantienen buen ritmo, tienen controles cómodos y no te castigan por jugar sesiones de 20 o 30 minutos. En esa lógica, hay un grupo de juegos que combinan escala, narrativa y libertad, y que además están entre lo más destacado del género por recepción crítica.

1. Grand Theft Auto V sigue siendo el “manual” del sandbox moderno: ciudad viva, actividades por todos lados y una campaña que se sostiene incluso después de haberla visto mil veces. Es uno de esos juegos que siempre tiene algo para hacer, ideal para entrar y salir sin perder el hilo. En Metacritic, su valoración ronda los 97 puntos .

2. Red Dead Redemption 2 juega en otra liga por atmósfera y detalle. Es un western crepuscular con un mundo que respira: caza, exploración, encuentros aleatorios y una narrativa potente que te lleva de la mano sin quitarte libertad. También figura con 97 puntos en Metacritic, y es de esos títulos que convierten cualquier caminata en una escena.

3. Elden Ring llevó la idea de mundo abierto al terreno de FromSoftware: exploración con tensión, descubrimiento constante y un combate exigente que premia la curiosidad. No es un mapa lleno de íconos; es un mundo que te empuja a mirar el horizonte y elegir tu propio problema. Su puntuación en Metacritic es de 96.

4. The Elder Scrolls V: Skyrim es el veterano que no se jubila. La gracia no pasa por “hacer la historia”, sino por vivir dentro del mundo: cuevas, secretos, gremios y ese loop eterno de “una misión más”. Aunque tiene años encima, su libertad sigue siendo referencia. En Metacritic se ubica en 96 puntos.

5. Subnautica propone un mundo abierto diferente: supervivencia y exploración en un océano alienígena que mezcla calma y paranoia con una facilidad sorprendente. Es ideal para sesiones cortas: reunir recursos, mejorar equipo y animarte a bajar un poco más profundo cada vez. Su valoración en Metacritic es de 87.

6. The Outer Wilds (el primero) es una joya de exploración pura. No te guía con marcadores; te guía con curiosidad. Cada planeta es un rompecabezas que cambia con el tiempo, dentro de un bucle temporal que vuelve adictivo el “voy a probar algo más”. En Metacritic figura con 85.

7. Hogwarts Legacy es el elegido si buscás un mundo mágico para recorrer sin apuro: castillo, alrededores, vuelo en escoba y una fantasía de “vivir” Hogwarts con actividades y exploración constante. En Metacritic ronda los 84 puntos.

Qué tener en cuenta antes de elegir

En Steam Deck, el “mejor” mundo abierto suele ser el que se adapta a tu forma de jugar: si querés historia y espectáculo, GTA V o RDR2; si buscás desafío, Elden Ring; si preferís aventura relajada, Skyrim u Hogwarts; si te va la exploración pura, Outer Wilds o Subnautica. La clave es simple: los buenos juegos de mundo abierto no solo tiene mapa grande; tiene motivos para volver, incluso en formato portátil.