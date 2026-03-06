¿Vuelve Dragon Ball Super? Una filtración oficial despierta teorías sobre su regreso

La franquicia de Dragon Ball atraviesa una etapa de transición marcada por homenajes, nuevos proyectos y también incertidumbre. Tras el fallecimiento en 2024 de su creador, Akira Toriyama , el manga de Dragon Ball Super entró en una pausa indefinida que dejó a millones de seguidores con la incógnita sobre su futuro. Sin embargo, una reciente pista oficial volvió a encender el entusiasmo de los fans y alimentó las especulaciones sobre un posible regreso de la obra ilustrada por Toyotaro .

Casi dos años después de su último capítulo regular, la posibilidad de nuevas entregas vuelve a estar sobre la mesa, justo cuando la franquicia celebra cuatro décadas de historia con anuncios y proyectos que buscan expandir aún más el universo creado por Toriyama.

Durante enero se celebró un evento especial en el que Toei Animation y Bandai Namco conmemoraron el 40.º aniversario de Dragon Ball . La ceremonia estuvo cargada de anuncios que entusiasmaron a los seguidores de la saga.

En el 40.º aniversario, confirmaron el Arco de Moro al anime; el manga quedó sin anuncios.

Entre las revelaciones más destacadas se confirmó que el Arco de Moro, conocido también como la saga de la Patrulla Galáctica, finalmente tendrá su adaptación al anime. Este arco es uno de los más esperados por los fans, ya que nunca fue animado pese a su popularidad en el manga.

Además, se presentó el primer adelanto de Project Age 1000, un nuevo videojuego de la franquicia que, según rumores dentro de la comunidad, podría convertirse en el esperado sucesor de la saga Xenoverse.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de muchos seguidores: el manga de Dragon Ball Super no recibió ningún anuncio concreto durante el evento. La ausencia de noticias generó preocupación, especialmente porque la publicación mensual se detuvo tras el capítulo 103, publicado el 20 de marzo de 2024, apenas semanas después de la muerte de Akira Toriyama.

La última aparición del manga llegó en febrero de 2025 con un capítulo especial a modo de epílogo protagonizado por Goten y Trunks, que cerró definitivamente el arco inspirado en la película “Super Hero”. Desde entonces, el futuro de la serie permanece en suspenso.

Una pista oficial que alimenta la esperanza

A pesar del silencio durante el evento del aniversario, una publicación reciente en el sitio oficial de la franquicia volvió a encender la ilusión de la comunidad. El mensaje adelantó que habrá nuevos desarrollos “Super” incluso después del 40.º aniversario, lo que muchos interpretan como una señal de que proyectos vinculados a Dragon Ball Super están en camino.

Aunque el anuncio no ofreció detalles concretos, el énfasis en la palabra “Super” generó múltiples teorías. Con el Arco de Moro ya confirmado para el anime y con un remake de la saga de Bills previsto para el otoño de 2026, las opciones parecen reducirse. Para muchos seguidores, la explicación más lógica sería el regreso del manga con nuevos capítulos.

De todos modos, también existe la posibilidad de que el anuncio se refiera a otros proyectos como videojuegos, películas o nuevas series animadas, algo habitual en una franquicia de semejante magnitud.

dragon ball super 3 Si regresa el manga, Black Freezer asoma como villano: nivel Ultra Instinto, Ego, Bestia, Orange. Dragon Ball Super

El posible nuevo villano: Black Freezer

En caso de que el manga retome su publicación, los fans ya especulan con la dirección que podría tomar la historia. Uno de los candidatos más evidentes para convertirse en el próximo gran antagonista es Black Freezer, quien apareció brevemente al final del arco de Granola.

Toyotaro explicó en entrevistas que esta versión del clásico villano es extremadamente poderosa. Según el propio artista, su fuerza está a la altura —o incluso por encima— de las transformaciones más avanzadas de los protagonistas, como el Ultra Instinto de Goku, el Ultra Ego de Vegeta, el Gohan Bestia y el Piccolo Orange.

El propio Toyotaro también dejó una reflexión interesante sobre el futuro de la serie. En una entrevista realizada en 2025, el dibujante señaló que el manga podría continuar incluso sin Toriyama, aunque dejó claro que no se considera el sucesor directo de su maestro.

Por ahora, el regreso del manga sigue sin confirmarse oficialmente. Pero entre nuevas adaptaciones animadas, videojuegos en desarrollo y la promesa de más anuncios relacionados con Dragon Ball Super, el universo creado por Akira Toriyama parece lejos de terminar. Para los fans, la espera continúa, aunque ahora con una renovada dosis de esperanza.