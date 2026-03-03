Bandai Namco prepara un Dragon Ball más grande: ¿puede llegar Xenoverse 3 exclusivo de PlayStation 5?

El universo Dragon Ball volvió a entrar en modo expectativa con un nombre en clave que empezó a circular con fuerza: Project Age 1000. El teaser mostrado a principios de 2026 en un evento especial de Toei Animation y Bandai Namco alcanzó para disparar la teoría que los fans llevan años esperando confirmar: que detrás de ese proyecto se esconde Dragon Ball Xenoverse 3 , la próxima gran entrega de la subserie de lucha.

La pista todavía no tiene sello oficial, pero un informante se adelantó con detalles que buscan dimensionar la ambición del juego. El combo es atractivo en el papel: más escala, más profundidad y un online reforzado. La contracara es una mala noticia para una parte enorme de la comunidad: el salto generacional sería total, sin versiones para PlayStation 4 y Xbox One.

El que puso sobre la mesa los datos más concretos fue Sofian Le GEEK , creador de contenido con llegada dentro de la comunidad francesa. En un video reciente, aseguró que el desarrollo del juego arrastra reportes desde 2020 y que él mismo fue de los primeros en adelantar que Dragon Ball Xenoverse 3 estaba en camino. La pregunta inevitable, entonces, es por qué la secuela demoró tanto en tomar forma pública.

Según su versión, la explicación no está en una pausa menor, sino en un cambio profundo: la “versión original” del proyecto se veía apenas “un poco más bonita” que Xenoverse 2 (2016). En un contexto donde la franquicia ya mostró saltos técnicos importantes con otros títulos, ese avance habría sido insuficiente. El resultado, siempre de acuerdo con las fuentes del insider, fue una decisión drástica: retrasar el lanzamiento y rehacer el juego desde cero.

La apuesta del reinicio tendría dos objetivos centrales. Primero, empujar un apartado visual plenamente “next-gen”. Segundo, profundizar las mecánicas para llevar la experiencia “mucho más allá” de lo conocido, con sistemas más robustos y una escala más ambiciosa.

Exclusivo de PS5 y Xbox Series: el costo de no “atarse” a la vieja generación

La consecuencia más sensible del volantazo sería la plataforma: Project Age 1000 / Xenoverse 3 apuntaría solo a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, dejando afuera a PS4 y Xbox One. El argumento que circula es bastante directo: la compañía habría preferido enfocarse en la generación actual para evitar limitaciones gráficas y sostener un diseño más exigente, especialmente si el plan es construir un online con mucho movimiento y vida útil larga.

Para los usuarios que todavía siguen en la generación anterior, es un golpe: Xenoverse 2 se convirtió en un juego de largo recorrido y con base enorme instalada en PS4 y Xbox One. Pero también es cierto que un corte limpio suele ser la condición para que un juego crezca sin compromisos técnicos, sobre todo si la promesa es una entrega más grande y más profunda.

Bandai Namco promete mucho contenido y un online “robusto”

El dato más seductor del rumor apunta al corazón del formato Xenoverse: un modo online muy desarrollado y un componente narrativo “bien elevado”. La meta, según Sofian Le GEEK, sería clara: construir “un juego realmente exitoso, muy profundo y con mucho contenido”. En otras palabras, no solo una secuela, sino una plataforma más expansiva, pensada para sostenerse con actividades, progresión y comunidad.

Aun así, conviene remarcar el asterisco: nada de esto está confirmado y ni siquiera está asegurado, por ahora, que Project Age 1000 sea efectivamente Dragon Ball Xenoverse 3. La instancia que puede ordenar el mapa ya tiene fecha: Bandai Namco prometió más información en el Dragon Ball Games Battle Hour 2026, que se realizará del 18 al 19 de abril. Allí podría revelarse el nombre definitivo, un primer vistazo más completo y, tal vez, la fecha concreta de salida. Por ahora, el lanzamiento se proyecta para 2027.

Mientras tanto, el escenario queda planteado como una preview con sabor a transición: si el rumor se cumple, Xenoverse 3 quiere ser el gran salto “next-gen” de Dragon Ball. Y eso, para muchos, implicará cambiar de consola para no quedarse afuera.