El nuevo Huawei WATCH GT Runner 2 llega al mercado argentino enfocado en la ciencia deportiva

El mercado de los smartwatches recibe una nueva propuesta orientada al segmento del entrenamiento de alta competencia. La firma Huawei anunció la disponibilidad en el país de su nuevo reloj para corredores, una herramienta tecnológica que procesa métricas avanzadas de salud para suplantar la intuición por datos científicos exactos.

Este reloj inteligente ( WATCH GT Runner 2 ) se desarrolló en colaboración directa con los integrantes del equipo de running de élite dsm-firmenich. La cooperación técnica permite trasladar los métodos de medición que utilizan los atletas de nivel olímpico hacia la rutina diaria de los usuarios comunes. El objetivo principal de la plataforma radica en brindar asistencia a las personas que alcanzaron una meseta en sus marcas físicas, facilitando planes de mejora continua sin registrar riesgos de lesiones óseas o musculares.

El panel del smartwatch de Huawei exhibe el Índice de Capacidad para Correr tras procesar los datos de velocidad y esfuerzo físico.

El sistema del smartwatch procesa la potencia de carrera para determinar la fuerza mecánica real que ejerce el pie en cada pisada, permitiendo corregir la cadencia de marcha y optimizar el uso de la energía corporal. El equipo suma un algoritmo creado de forma conjunta con la Universidad Deportiva de Pekín que detecta el umbral de lactato de manera no invasiva, identificando el momento exacto en el que la fatiga de los músculos comienza a acelerarse durante el trayecto.

La recuperación física representa otro eje de software fundamental dentro de la interfaz del terminal. El sistema operativo analiza la calidad del sueño profundo, los niveles de estrés diario y la variabilidad del ritmo cardíaco para emitir un diagnóstico sobre la condición general del organismo. Estos indicadores integrados determinan si el cuerpo cuenta con las condiciones biológicas necesarias para soportar una sesión de alta intensidad o si requiere una jornada de pausa para asimilar el esfuerzo previo.

Huawei Watch - Interna 3 El nuevo reloj inteligente de la marca incorpora sensores ópticos en la base del chasis para registrar las pulsaciones cardíacas de forma constante. Huawei

Los datos de rendimiento se unifican en el denominado Índice de Capacidad para Correr (RAI). Este marcador numérico sintetiza la resistencia aeróbica, la eficiencia energética y la técnica general del corredor en un valor histórico que refleja el progreso a largo plazo. La estructura externa del aparato utiliza materiales livianos que resisten el desgaste por rozamiento y la transpiración derivada del uso diario en exteriores.

Este nuevo reloj inteligente ya se comercializa en los canales presenciales de la HUAWEI Experience Store y en las plataformas virtuales. Los compradores locales pueden adquirir el dispositivo mediante la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre por un precio de $729.999.