Uno de los juegos más aclamados de Ubisoft se consigue con un descuento histórico en Steam. Una oportunidad única que dura solo unos días.

De 50 a solo 9 dólares: el juegazo de Ubisoft que Steam casi regala por tiempo limitado

Los descuentos en Steam siguen sorprendiendo a los gamers y esta vez llegó el turno de Far Cry 6, uno de los títulos más importantes de Ubisoft en los últimos años. El juego puede adquirirse por apenas 9 dólares, un precio récord que representa una rebaja del 80% respecto a su valor habitual de 50 dólares. La promoción estará disponible únicamente hasta el 25 de agosto.

Far Cry 6 El usuario asume el rol de Dani Rojas, un joven que se une a la guerrilla para liderar la revolución. Steam Una revolución en el Caribe ficticio de Steam Far Cry 6 transporta a los jugadores a Yara, una isla caribeña ficticia marcada por la opresión y la violencia política. Allí, el dictador Antón Castillo, interpretado por el reconocido actor Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), busca consolidar su poder mientras el pueblo se organiza para liberarse.

El usuario asume el rol de Dani Rojas, un joven que se une a la guerrilla para liderar la revolución. La propuesta combina acción en primera persona, exploración de un mundo abierto masivo y combates intensos con armas artesanales, vehículos modificados y la posibilidad de jugar tanto en solitario como en modo cooperativo online.

Far Cry 6b Far Cry 6 transporta a los jugadores a Yara, una isla caribeña ficticia marcada por la opresión y la violencia política. Steam Far Cry 6: una experiencia completa a precio mínimo Con su ambientación tropical, ciudades en ruinas y zonas selváticas, Far Cry 6 ofrece una experiencia inmersiva con la calidad gráfica y narrativa que caracteriza a la saga. Gracias al descuento en Steam, se convierte en una de las mejores opciones actuales para los fanáticos de los juegos de acción y mundo abierto.

La oferta de Steam estará disponible hasta el 25 de agosto de 2025, fecha en la que el título volverá a su precio regular de 50 dólares. Quienes quieran sumarlo a su biblioteca tienen una ventana limitada para aprovechar este descuento histórico.