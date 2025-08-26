Xbox despide septiembre con una semana cargada de estrenos: estos son los juegos que llegan

Xbox promete durante el mes de septiembre estrenos tanto para la anterior Xbox One como para la actual Xbox Series X/S.

El mes de septiembre será muy especial para los fanáticos de Xbox.

El mes de septiembre comienza con fuerza para los fanáticos de Xbox. Durante la última semana se lanzará una variedad de juegos que abarcan desde clásicos renovados hasta producciones muy esperadas por la comunidad gamer. Tanto en Xbox One como en Xbox Series X/S, habrá opciones y estrenos para todos los gustos.

Sonic regresa con velocidad El 25 de septiembre llegará Sonic Racing: Crossworlds, una propuesta de carreras vertiginosas protagonizadas por el erizo azul más famoso del gaming. Con pistas desafiantes, multijugador y un apartado visual renovado, promete horas de acción a toda velocidad.

fc xbox EA Sports FC 26 será la nueva entrega del simulador de fútbol más popular. EA Sports Una semana con grandes estrenos deportivos y de acción El 26 de septiembre será uno de los días más cargados del mes para Xbox:

EA Sports FC 26 (Xbox Series X/S): la nueva entrega del simulador de fútbol más popular.

(Xbox Series X/S): la nueva entrega del simulador de fútbol más popular. Hotel Barcelona (Xbox One, Xbox Series X/S): un juego de acción y suspenso con estética retro y un concepto creativo que mezcla lo surrealista con lo terrorífico.

(Xbox One, Xbox Series X/S): un juego de acción y suspenso con estética retro y un concepto creativo que mezcla lo surrealista con lo terrorífico. Pac-Man World 2 Re-Pac (Xbox One, Xbox Series X/S): el regreso de un clásico de plataformas, remasterizado para las consolas actuales.

pac man xbox2 Pac-Man World 2 Re-Pac es el regreso de un clásico de plataformas, remasterizado para las consolas actuales. Pac-Man World 2 Final Fantasy Tactics lidera el cierre del mes La última jornada de septiembre se reserva para los fanáticos del rol y la estrategia. El 30 de septiembre aterriza Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Xbox Series X/S), una versión renovada del icónico título táctico que expandirá el universo de Ivalice con mejoras visuales y de jugabilidad.