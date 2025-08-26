Xbox despide septiembre con una semana cargada de estrenos: estos son los juegos que llegan
Xbox promete durante el mes de septiembre estrenos tanto para la anterior Xbox One como para la actual Xbox Series X/S.
El mes de septiembre comienza con fuerza para los fanáticos de Xbox. Durante la última semana se lanzará una variedad de juegos que abarcan desde clásicos renovados hasta producciones muy esperadas por la comunidad gamer. Tanto en Xbox One como en Xbox Series X/S, habrá opciones y estrenos para todos los gustos.
Sonic regresa con velocidad
El 25 de septiembre llegará Sonic Racing: Crossworlds, una propuesta de carreras vertiginosas protagonizadas por el erizo azul más famoso del gaming. Con pistas desafiantes, multijugador y un apartado visual renovado, promete horas de acción a toda velocidad.
Una semana con grandes estrenos deportivos y de acción
El 26 de septiembre será uno de los días más cargados del mes para Xbox:
- EA Sports FC 26 (Xbox Series X/S): la nueva entrega del simulador de fútbol más popular.
- Hotel Barcelona (Xbox One, Xbox Series X/S): un juego de acción y suspenso con estética retro y un concepto creativo que mezcla lo surrealista con lo terrorífico.
- Pac-Man World 2 Re-Pac (Xbox One, Xbox Series X/S): el regreso de un clásico de plataformas, remasterizado para las consolas actuales.
Final Fantasy Tactics lidera el cierre del mes
La última jornada de septiembre se reserva para los fanáticos del rol y la estrategia. El 30 de septiembre aterriza Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Xbox Series X/S), una versión renovada del icónico título táctico que expandirá el universo de Ivalice con mejoras visuales y de jugabilidad.
Ese mismo día también se lanzan tres propuestas muy variadas:
- LEGO Party! (Xbox One, Xbox Series X/S): diversión multijugador para toda la familia con minijuegos y personajes clásicos de LEGO.
- Aeterna Lucis (Xbox One, Xbox Series X/S): una aventura indie que combina plataformas, acción y un estilo artístico llamativo.
- Baki Hanma: Blood Arena (Xbox One, Xbox Series X/S): inspirado en el popular manga y anime, este título llevará a los jugadores a intensos combates cuerpo a cuerpo.
Un cierre de mes para todos los gustos
Con esta lista de lanzamientos, Xbox cierra septiembre ofreciendo una agenda variada que combina deportes, acción, estrategia, plataformas y adaptaciones de anime. Desde juegos clásicos que regresan con nuevas versiones hasta estrenos que buscan sorprender, la última semana del mes se perfila como una de las más completas para los jugadores de Xbox One y Xbox Series X/S.
FUENTE: Información extraída de Xbox