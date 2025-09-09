Ranking de terror: las dos películas argentinas que El Conjuro 4 no pudo vencer por sus grandes números

El mes de septiembre llegó con una de las películas más esperadas por los fanáticos del terror . El cine se tiñó de sangre con la última y exitosa cinta del Universo Warren: El Conjuro 4 . Protagonizada nuevamente por Vera Farmiga y Patrick Wilson, se consagró completamente en las salas de cine de todo el mundo, pero aún no superan dos tenebrosas historias que tienen una gran relación con Argentina.

Aunque muchísimas personas en el mundo esperaban esta película, siempre es una gran sorpresa que logre números tan altos y El Conjuro 4: Últimos ritos fue uno de estos casos. Según los detalles que se filtraron antes del estreno y con las primeras vistas, está confirmado que es la última historia protagonizada por Ed y Lorraine Warren, por lo que tiene un toque nostálgico inigualable.

En el primer fin de semana de estreno, logró superar los $83 millones de dólares en taquillas de Estados Unidos y con un global de más de $187 millones. Indudablemente, fue así que esta cuarta cinta del Universo Warren logró superar las expectativas y registrarse como la más exitosa de toda la historia de la franquicia.

Argentina por encima de El Conjuro

andy y barbara muschetti Andy y Bárbara Muschetti, los grandes directores de cine de terror. Argentina Comic Con

Considerando estos números altísimos en recaudación, está más que asegurado que se posicionó como uno de los mayores estrenos de terror de la historia. Sin embargo, Argentina está por encima de estos demonólogos, ¿sabés por qué razón?

Resulta que en el año 2017, los hermanos Muschetti estrenaron el primer remake de una de las historias más conocidas del género: el terror del payaso Pennywise. Basándose en la reconocida, célebre y exitosa novela de Stephen King llamada It, los directores Andy y Bárbara lograron plasmar lo mejor de sus detalles tenebrosos y así pudieron superar los $123 millones de dólares de recaudación en solo tres días tras su estreno en Estados Unidos. De esta manera, esta película se consagró como la más taquillera de la historia en su género.

it película (2) It (2017) la película más taquillera del terror. IMDB

En segundo lugar, se encuentra el segundo capítulo de esta historia: It, capítulo dos. La cinta sigue la historia de los niños de Derry atacados por Pennywise pero en su vuelta 27 años después. Indudablemente, los fanáticos volvieron a las salas de cine y, aunque no superaron los números anteriores, llegaron a los $92 millones de dólares y, por el momento, no hay nada que lo supere.