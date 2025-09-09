Presenta:

Netflix: las dos series de crimen que se llevarán los aplausos esta semana

Te contamos toda la información sobre las dos series que seguramente serán un éxito a partir de esta semana en Netflix.

Antonella Ramírez

Lo nuevo para ver en Netflix. / Archivo MDZ

Los estrenos no dejan de llegar a la plataforma de streaming más usada en todo el mundo. Netflix sigue apostando por producciones propias y, esta vez, llegan dos series y una película que todos amarán. Seguí leyendo esta nota y enterate de todos los detalles de cada estreno.

Lo nuevo de Netflix mantiene la calidad de producción y narrativa que esta compañía ha demostrado. En este caso, dos de los estrenos que llegan son dos series y una película muy esperadas por el público en general; esto provoca que la app de la N roja siga siendo de las más elegidas del mundo entero y sus adeptos no la dejen nunca.

Netflix lanz&oacute; nuevas series para esta semana.

Qué estrenos llegan esta semana a Netflix

Las muertas (estrena el 10 de septiembre)

Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la serie ficciona cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México.

Las muertas, nueva serie de Netflix.

El elenco de la nota está conformado por Paulina Gaitán, Arcelia Ramírez y Joaquín Cosío.

Las maldiciones (estrena el 12 de septiembre)

Un gobernador dividido entre la ambición y los secretos familiares deberá elegir entre la política o su propia sangre cuando su hija desaparece en un momento crucial de su carrera.

Las Maldiciones - tráiler oficial de Netflix

Se trata de una serie más que esperada por los argentinos porque el elenco está conformado por: Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani y Alejandra Flechner.

