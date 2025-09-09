En Netflix: una película para los amantes de Agatha Christie, pero a la mexicana
Las historias de misterio al estilo de Agatha Christie solo se reinventan con nuevos escenarios y personajes.
Netflix tiene una película de estilo detectivesco e inspirada en las novelas de Agatha Christie, pero con un giro mexicano. Se trata de Invitación a un asesinato, una historia donde nada es lo que parece y donde cada personaje guarda un secreto que puede cambiar el rumbo del misterio en cualquier instante.
Un homenaje mexica a Agatha Christie
La trama gira en torno a Olivia Uriarte, una mujer de vida glamurosa que atraviesa un momento complicado tras divorciarse de su quinto marido. Consciente de que su estilo de vida peligra, decide llevar a cabo un plan insólito: organizar su propio asesinato. Para eso invita a ocho de sus enemigos a un velero en alta mar, escenario perfecto para un crimen anunciado.
El detalle macabro es que cada invitado tendría motivos suficientes para querer verla muerta. Con ese contexto, el filme introduce un juego de sospechas y tensiones donde todos se convierten en posibles culpables. Sin embargo, Olivia no deja nada librado al azar. Antes de ejecutar su plan, prepara un conjunto de pistas que entrega a su hermana Ágata, quien deberá descifrar el misterio tras la tragedia.
La película funciona como un homenaje a los clásicos del género. El ambiente cerrado, la galería de sospechosos y las pistas ingeniosas recuerdan a las novelas de Agatha Christie, aunque en este caso prolifera el humor negro y la crítica social. El retrato de los nuevos ricos, con sus excesos y contradicciones, le da al relato un aire distinto.