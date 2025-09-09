En Netflix: una película para los amantes de Agatha Christie, pero a la mexicana

Netflix tiene una película de estilo detectivesco e inspirada en las novelas de Agatha Christie, pero con un giro mexicano. Se trata de Invitación a un asesinato, una historia donde nada es lo que parece y donde cada personaje guarda un secreto que puede cambiar el rumbo del misterio en cualquier instante.

Un homenaje mexica a Agatha Christie La trama gira en torno a Olivia Uriarte, una mujer de vida glamurosa que atraviesa un momento complicado tras divorciarse de su quinto marido. Consciente de que su estilo de vida peligra, decide llevar a cabo un plan insólito: organizar su propio asesinato. Para eso invita a ocho de sus enemigos a un velero en alta mar, escenario perfecto para un crimen anunciado.

netflix Agatha Christie a la mexicana.

El detalle macabro es que cada invitado tendría motivos suficientes para querer verla muerta. Con ese contexto, el filme introduce un juego de sospechas y tensiones donde todos se convierten en posibles culpables. Sin embargo, Olivia no deja nada librado al azar. Antes de ejecutar su plan, prepara un conjunto de pistas que entrega a su hermana Ágata, quien deberá descifrar el misterio tras la tragedia.

